Brandenburger Bildungsministerin - Britta Ernst ist neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz

11.12.20 | 13:36

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag zur neuen Präsidentin gewählt. Ernst folgt damit zu Jahresbeginn auf die KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) aus Rheinland-Pfalz. "Auch sie steht vor vielen Herausforderungen, es wird kein einfaches Jahr", sagte Hubig mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Schulen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, so lange wie möglich am Unterricht in der Klassen- und Kursgemeinschaft festzuhalten.

Bildungsminister lehnen verlängerte Ferien ab

Die Mehrheit der Ministerrunde vertrete weiter diese Linie, hieß es auf der zweitägigen Videokonferenz aus Teilnehmerkreisen. Allerdings sieht es so aus, als rücke eine flächendeckende Schließung der Schulen in Deutschland näher. Die Dynamik der Coronavirus-Pandemie mache "weitere Einschränkungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen" nötig, erklärte Hubig am Freitag. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister auch bereit, ihren Teil beizutragen.