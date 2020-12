Containerdorf am Blumberger Damm in Berlin-Marzahn geschlossen

Das 2015 errichtete Containerdorf für Flüchtlinge am Blumberger Damm in Berlin-Marzahn ist geschlossen worden. Die meisten Bewohner seien in die neue Unterkunft am Murtzaner Ring umgezogen, teilte das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf am Mittwoch mit.

Die leeren Wohncontainer würden nun von der zuständigen Berliner Immobilienmanagement GmbH auf ihre weitere mögliche Verwendung geprüft und anschließend abgebaut.