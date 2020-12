Bild: dpa/Britta Pedersen

Interview | Dennenesch Zoudé zu #blacklivesmatter - "Solidarität allein reicht nicht"

31.12.20 | 08:45 Uhr

Für schwarze Menschen war 2020 ein schmerzvolles Jahr. Mit dem Tod von George Floyd in Amerika sei das "Fass übergelaufen", sagt die Schauspielerin Dennenesch Zoudé. Es folgten weltweite Demonstrationen. Jetzt müssten Taten folgen, sagt Zoudè.

rbb|24: Frau Zoudé, insbesondere durch Corona war das Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht für viele Menschen ein ziemlich schlechtes Jahr. War es für People of Colour eventuell neben all dem schlechten ein etwas besseres Jahr, weil so viel in Bewegung gekommen ist? Dennenesch Zoudé: Für mich ist das Glas grundsätzlich halb voll und ich sehe der Zukunft positiv entgegen. Aber es war ein sehr schmerzhaftes Jahr. Denn alles hat angefangen mit dem tragischen Tod von George Floyd. Mit diesem krassen Video, das acht Minuten und 46 Sekunden lang zeigt, wie ein Mensch zu Tode kommt. Dadurch ist eine weltweite Bewegung entstanden, die ich als einen Zusammenschluss empfinde, der in eine positive Richtung geht.

Zur Person ARD/Steffen Junghans Schauspielerin - Dennenesch Zoudé Die in Äthiopien geborene und in Berlin aufgewachsene Schauspielerin ("Die Inselärtzin", "Unorthodox") Dennenesch Zoudé ist Mitglied der Gruppe "Black Womxn Matter". Zoudé ist seit dem 24. Februar 2020 Mitglied des Vorstands der Deutschen Filmakademie.

Sie haben den Tod von George Floyd gerade schon angesprochen – und da gibt es ja noch mehr schwarze Menschen, die unter ähnlichen Umständen zu Tode gekommen sind. Müssen jetzt immer weiter People of Colour so sterben, damit die Aufmerksamkeit anhält? Der Tod von George Floyd hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn man wurde als Zuschauer aufgrund der Verbreitung in den Sozialen Medien ein Teil dieser Minuten des grausamen Sterbens. Nun ist es unsere Verantwortung und unsere Entscheidung, das, was die Bewegung in Kraft gesetzt hat, nicht abreißen zu lassen. Jeder Einzelne ist gefragt. Auch wenn es beeindruckend war, dass hunderttausende auf die Straße gegangen sind, es Kniefälle gab: Solidarität allein reicht nicht. Jetzt ist es an der Zeit, Hausaufgaben zu machen. Die Anerkennung, dass Deutschland ein Rassismus-Problem hat, ist der erste Schritt. Wir müssen begreifen, dass wir uns in einem Prozess befinden, der nicht enden darf.

Große Demos sind das eine. Aber was wären wichtige Meilensteine? Sind Straßenumbenennungen oder Entschuldigungen von Intendantinnen wichtig? Es braucht viel – und zwar auf vielen Ebenen. Erst einmal, das hatte ich ja schon gesagt, muss anerkannt werden, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Diese Strukturen müssen aufgebrochen werden. Und ja, dazu gehört auch, dass Intendantinnen Verantwortung übernehmen und sich von Rassismus abgrenzen. Meilensteine sind zum Beispiel, dass das Landes-Anti-Diskriminierungsgesetz in Berlin verabschiedet wurde, die Ufa eine Selbstverpflichtung unterzeichnet hat bis 2024 Diversität im Unternehmen umzusetzen und die deutsche Filmakademie, deren Vorstandsmitglied ich bin, eine Diversitäts-Arbeitsgruppe gegründet hat. Eine ähnliche Bewegung wie jetzt gab es auch schon mal in den 80er Jahren. Aber ich glaube, wir sind jetzt, auch aufgrund der digitalen Welt, in der Wissen und Informationen so schnell verbreitet werden und Unrecht so schnell aufgedeckt werden kann, in einer Zeit, wo wir endlich zum Handeln kommen.

Sind die Sozialen Medien, hier trendete 2020 der Hashtag #blacklivesmatter ja weltweit, ein Segen für die Sache? Ja, das ist ein Segen. Natürlich. Vieles hätten wir sonst gar nicht erfahren. Durch die Sozialen Medien kann Unrecht nicht mehr so leicht im Geheimen stattfinden. Die Crux ist natürlich, dass hier auch Unwahrheiten oder Mobbing verbreitet werden können.

Welches Ziel hat denn die Gruppe "Black Womxn Matter", der Sie angehören? Untergräbt eine Splittergruppe nicht das allgemeine Anliegen aller schwarzen Menschen, das #blacklivesmatter so treffend artikuliert? Schwächen? Nein, im Gegenteil, es ist eine Stärkung. Wir würden doch auch nicht sagen, der Feminismus hätte die allgemeinen Menschenrechte geschwächt. Die Gruppe BWM ist ganz freundschaftlich entstanden durch das Bedürfnis, sich austauschen und vernetzen zu wollen. Es ist wichtig, andocken zu können und Erfahrungen zu teilen. Wir merken, wie stark wir sind. Wir sind viele, wir sind divers und wir repräsentieren einen Querschnitt der Gesellschafft. Zu uns gehören Ärztinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Journalistinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen und Rechtsanwältinnen. Das X in unserem Namen steht nicht nur für Frauen, sondern auch für nicht-binäre Menschen. Diese Gruppe ist für uns eine Stärkung, ein Ankerplatz und ein geschützter Raum. Wenn irgendjemand Hilfe braucht oder Fragen hat, stehen wir sofort mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind jetzt im Begriff, einen Verein zu gründen.

Wie können Sie weiße Menschen mitnehmen? Dafür sorgen, dass sie sich solidarisch verhalten? Viele fallen ja eher in einen Verteidigungsreflex und betonen, dass sie selbst auf keinen Fall rassistisch seien. Durch Schulung. Das meine ich, wenn ich von Professionalisierung spreche. Wir müssen uns schulen, Dinge zu benennen. Deshalb sind Autorinnen wie Alice Hasters, Tupoka Ogette für Sensibilisierungs-Workshops oder Diversitäts-Prozessbegleiterin Natascha A. Kelly so wichtig. Ich kann allen nur sagen: schult euch, professionalisiert euch, macht die Augen auf. Denn: Auch wenn man kein Rassist ist, kann eine Äußerung rassistisch sein.

Viele der verwendeten Begriffe wie "alter weißer Mann" oder überhaupt #blacklivesmatter, kommen ja aus Amerika. Können sie 1:1 auf Deutschland übertragen werden? Ja, absolut. Die Struktur ist überall auf der Welt die gleiche. Männer haben mehr Privilegien als Frauen, Weiße haben mehr Privilegien als Schwarze. Somit hat ein weißer Mann mehr Privilegien als eine weiße Frau und somit auch mehr Privilegien als eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann. Ich sehe es als weltweite Bewegung und als Beginn eines Prozesses, den wir alle gemeinsam gehen. Deshalb freue ich mich auf das Jahr 2021 und all das, was wir bewegen werden.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24