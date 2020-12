dpa Audio: rbb | 07.12.2020 | Harald Asel | Bild: dpa

Politik würdigt historisches Ereignis - Brandts Kniefall vor 50 Jahren - ein Bild, das zur Ikone wurde

07.12.20 | 09:06 Uhr

Am 7. Dezember 1970 sorgte Willy Brandt mit einer Geste für weltweite Beachtung. Vor einem Holocaust-Denkmal in Polen kniete er nieder und schwieg. Brandt habe damit eine neue Annährung an den Osten eingeleitet, würdigten jetzt Politiker.

Vor genau 50 Jahren hat der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt mit seinem Kniefall in Warschau ein historisches Zeichen gesetzt. Am 7. Dezember 1970 hatte Brandt unmittelbar vor der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Bundesrepublik die polnische Westgrenze anerkannte, am Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos in Warschau einen Kranz niedergelegt. Nach dem Zurechtrücken der Kranzschleifen fiel der SPD-Politiker auf die Knie und verharrte so. Die Geste fand weltweit Beachtung als Bitte um Vergebung für die Verbrechen der Nazizeit und als Zeichen für Versöhnung. Auf dem heutigen Willy-Brandt-Platz unweit des Denkmals erinnert ein Bronzerelief an den historischen Moment. In Erinnerung an Brandts Kniefall wird am Montag der Chef des Bundespräsidialamtes, Staatssekretär Stephan Steinlein, an dem Ghetto-Denkmal in Warschau einen Kranz niederlegen.



Woidke lobt Mut und Verantwortungsbereitschaft

Zum Jahrestag würdigten zahlreiche Politiker das historische Ereignis. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist zugleich Polen-Koordinator der Bundesregierung, Er sieht in Brandts Kniefall ein Symbol für den Neuanfang. "Ohne Mut, Verantwortungsbereitschaft und Weitsicht auf beiden Seiten hätte der Weg der Annäherung und Versöhnung zwischen Deutschen und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht beschritten werden können", betonte Woidke bereits am Samstag in einer Mitteilung. Dass Deutsche und Polen heute Freunde und Partner seien, sei keine Selbstverständlichkeit. "Dieses Vermächtnis hochzuhalten, liegt in unserer Verantwortung", betonte Woidke.



Der Kniefall von Brandt sei 25 Jahre nach Kriegsende und mitten im Kalten Krieg eine emotionale und berührende Geste gewesen. Sie habe auch die innere Stärke und die tiefe humanistische Überzeugung des späteren Friedensnobelpreisträgers zum Ausdruck gebracht, auch weil seine Ostpolitik im damaligen Westdeutschland mit Argwohn und Ablehnung begleitet worden sei.



Bundespräsident begrüßt Denkmal für polnische Opfer

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellte in seiner Würdigung die Bedeutung der

deutsch-polnischen Beziehungen in den Vordergrund: "Die Partnerschaft zwischen Deutschland und Polen ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft", sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. "Aber wir werden auch die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht das Leid der Menschen in Polen, nicht den historischen Mut zur Versöhnung und auch nicht einen Kniefall, der uns an all das erinnert."



Steinmeier begrüßte auch den Beschluss des Bundestags, ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs an prominenter Stelle in Berlin zu errichten. "Dieses Denkmal setzt ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen. Es soll uns zugleich ständige Mahnung für eine bessere Zukunft sein", sagte er. Der Bundestag hatte die Bundesregierung Ende Oktober aufgefordert, einen solchen Gedenkort zu schaffen.



Maaß: Weitere Aussöhnung bleibt große Aufgabe

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) würdigte am Montag in der "Passauer Neuen Presse" den Kniefall vor 50 Jahren. "Wir leben heute in einem Europa, für das Willy Brandt die Fundamente legte", erklärte Maas. "Brandts Kniefall war Eingeständnis deutscher Schuld - für die Menschheitsverbrechen des Holocausts und des Vernichtungskriegs gegen Polen."



Anders als Brandt müsse die Bundesrepublik heute nicht mehr den Umweg über Moskau gehen, um mit den östlichen Nachbarn zu sprechen. Viele Partner in Ost- und Mitteleuropa sähen Russland heute sehr kritisch. "Neben Angeboten des Dialogs sind daher klare deutsche Positionen gegenüber Moskau wichtig, um Vertrauen in Osteuropa zu erhalten", betonte der Außenminister. "Die weitere Aussöhnung mit unseren osteuropäischen Nachbarn - besonders Polen - bleibt unsere große Aufgabe."



Ob Kniefall geplant war, ist nicht bekannt

Der älteste Sohn des früheren Kanzlers, Peter Brandt, erklärte, die Geste habe "in der Tradition der abendländischen Christenheit" gestanden. Sie sei nicht als Unterwerfung, sondern als Demutsgeste gemeint gewesen, sagte er der "Rheinischen Post". Ob der Kniefall spontan oder geplant war, habe sein Vater auch der Familie nicht verraten. Seiner Mutter habe er nur gesagt: "Irgendetwas musste man tun."