Rot-Rot-Grün will nochmal draufpacken: 200 Millionen Euro zusätzlich soll das Land an neuen Schulden aufnehmen, beschloss der Hauptausschuss am Mittwoch. Das wären dann insgesamt 7,3 Milliarden Euro Neuverschuldung, wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt.

Der Hauptausschuss hat gesprochen: 200 Millionen Euro zusätzlich soll Berlin für dieses und das nächste Jahr zusätzlich an Schulden aufnehmen. Dieser Beschluss müsste in der kommenden Woche allerdings noch vom Abgeordnetenhaus bestätigt werden.

Die 200 Millionen sind für die neue Corona-Impfzentren und alles was dranhängt vorgesehen - Personal, Logistik und Aufbau. Zum Vergleich: So viel hatte die Sanierung des Bettenhochhauses der Charité in Mitte einst insgesamt gekostet. An diesen Kosten wird sich auch der Bund beteiligen – in welcher Höhe ist allerdings bisher noch nicht klar.

Der größere Teil der bereits zuvor angekündigten 500 Millionen neuen Schulden soll für mögliche weitere Corona-Hilfsprogramme ausgegeben werden. Für welche konkret ist ebenfalls noch nicht klar.