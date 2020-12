Seit langem gelten zwei Neonazis als Drahtzieher einer rechtsextremistischen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Bisher konnte den Verdächtigen nichts nachgewiesen werden. Nun folgten die Festnahmen. In jedem Fall eine gute Nachricht, meint Torsten Mandalka .

Sebastian T. und Tilo P. - die beiden Festgenommenen - sind alles andere als unbekannt: bekennende Neonazis. Einer von ihnen hat möglicherweise sogar eine Art Geständnis abgelegt, als er einem Beamten höhnisch gesagt haben soll: "Wir wissen alle, wer die Autos in Brand steckt. Aber Ihr könnt es trotzdem nicht beweisen." Es gibt jede Menge Indizien gegen die beiden: Chat- und Abhörprotokolle, eine Festplatte mit einer Feindesliste, Beobachtungen von Observationsteams von Verfassungsschutz und Polizei, den Fakt, dass es keine Anschläge gab, als Sebastian T. in anderer Sache in Haft war und sie auch aufhörten, als die Polizei ihn beschattete. Was er natürlich mitbekommen haben dürfte.