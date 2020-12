In Brandenburg soll es für teure Mieten auch künftig einen Dämpfer geben - allerdings in weniger Kommunen als bislang. Das Land will Mietpreisbremse und Kappungsgrenze, die zum Jahresende auslaufen, bis 2025 verlängern. Das sagten Vertreter des Infrastrukturministeriums am Donnerstag im zuständigen Ausschuss. Die neuen Regelungen sollen im Februar beziehungsweise März rückwirkend in Kraft treten.

Fielen bislang 31 Kommunen unter die Mietpreisbremse, sollen es künftig nur noch 19 sein. Nach Angaben des Ministeriums liegt die Verkleinerung daran, dass sich der angespannte Wohnungsmarkt seit der ersten Mietpreisbremse 2014 verändert hat.