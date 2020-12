Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zu Geduld bei der Bewältigung der Corona-Krise aufgerufen. Das Jahr 2020 sei ein außergewöhnliches Jahr gewesen, das allen viel abverlangt habe, betonte Woidke in seiner am Mittwoch in Potsdam verbreiteten Neujahrsansprache, die am 1. Januar von Brandenburg Aktuell im rbb ausgestrahlt wird: "Die Corona-Pandemie bestimmte unser aller Leben. In Brandenburg, in Deutschland und weltweit."