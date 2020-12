Borg Berlin Donnerstag, 31.12.2020 | 13:17 Uhr

Das sind sehr fromme Wünsche, leider sind wir davon weit entfernt! Wenn die Zeit gekommen ist, werden viele traurig sein, aber auch froh nicht gestorben zu sein. Wir stecken mitten in der Gewalt eines Virus, das hat an Auftrieb dazu gewonnen, Mutationen die doppelt so gefährlich sind. In einigen Jahren werden die, die das überlebt haben nur noch glauben sie hätten einen Albtraum gehabt. Lockdown, so wie er jetzt läuft, reicht nicht mehr!! Es geht bis zum Staatsbankrott...