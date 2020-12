Bild: dpa

Berliner Richter zu Unrecht verdächtigt - Vom Opfer zum Täter

10.12.20 | 07:56 Uhr

Neonazis zündeten das Auto des Berliner Richters Christian von Gélieu an. Der Richter war schon seit langer Zeit im Visier von Rechtsextremisten. Plötzlich gerät er selbst ins Visier der Justiz, wird zu Unrecht der Hasskriminalität verdächtigt. Von Jo Goll

Christian von Gélieu und seine Frau Claudia wachen in der Nacht zum 9. Februar 2017 auf, als ihr Schlafzimmer vom Schein lodernder Flammen erhellt wird. Beim Blick aus dem Fenster erkennen sie, dass ihr in der Einfahrt geparktes Auto brennt. Sie alarmieren die Feuerwehr, doch es ist zu spät. Als die Einsatzkräfte eintreffen, ist ihr Kleinwagen bereits vollständig ausgebrannt. Der Verlust des Autos sei verschmerzbar gewesen, sagt Christian von Gélieu heute. "Aber ich schlafe jetzt unruhiger", erzählt von Gélieu im Interview mit rbb24 Recherche. "Und wenn ich unterwegs bin, drehe ich mich häufiger um, weil ich denke, dass mir jemand folgen könnte."

Das Ehepaar vertraut der Polizei - zumindest am Anfang

Die von Gélieus vermuten, dass die Brandstiftung mit ihrem Engagement für die Neuköllner Galerie "Olga Benario" zusammenhängt, dass sie deshalb in den Fokus von Neonazis gerieten. Olga Benario war eine jüdisch-kommunistische Widerstandskämpferin, die 1942 im KZ Ravensbrück von den Nazis ermordet wurde. Die Berliner Polizei bestätigt ihre Vermutung und rechnet die Brandstiftung schnell der sogenannten "Neuköllner Anschlagsserie" zu. Die Opfer: Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Die mutmaßlichen Täter: einschlägig bekannte Neonazis. Die Brandanschläge beschäftigen die Ermittler des Landeskriminalamtes bereits seit Jahren. Sie vermuten, dass es sich bei Tätern um T., P. und B. handelt, drei Rechtsextremisten. Doch für eine Anklage reichen die Indizien bis zum heutigen Tag nicht aus. Den Ermittlern werden aber auch etliche Versäumnisse und Schlampereien vorgeworfen. Doch die von Gélieus wähnen sich nach dem Anschlag bei der Polizei in guten Händen, sagten als Zeugen aus. Polizisten erklären ihnen, wie sie sich vor künftigen Attacken schützen könnten. "Die Beamten wirkten am Anfang sehr engagiert", sagt Christian von Gélieu. Das Ehepaar vertraut der Polizei. Zumindest am Anfang.

Strafanzeige: Ein Opfer wird zum Täter

Gut sechs Monate nach dem Anschlag erreicht Christian von Gélieu dann ein Schreiben der Berliner Staatsanwaltschaft. Zunächst nimmt er an, dass es sich um eine Ladung zu einer weiteren Zeugenvernehmung handelt. Vielleicht, so hofft er, ist es sogar die Nachricht, dass die Polizei die Neonazis endlich hatte überführen können. "Das wäre schön gewesen", sagt Christian von Gélieu. "Aber so war es leider nicht." Als er den Brief an jenem Tag im Spätsommer 2017 liest, traut er seinen Augen nicht. Denn der unterzeichnende Staatsanwalt teilt ihm mit, dass er im Visier der Justiz steht. "Ermittlungsverfahren gegen Sie", heißt es in der Betreffzeile. Dann führt der Staatsanwalt aus, dass von Gélieu die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft "in bewusst ehrverletzender und diffamierender Weise" beleidigt haben soll. Er wird verdächtigt, sie in einem am 2. März 2017 verfassten Facebook-Eintrag als "Oberstufenvotze" und "kleine Votze" bezeichnet zu haben.



Christian von Gélieu ist erschüttert. Er arbeitet bei der Berliner Justiz, ist Richter am Kammergericht. Die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft war ihm bis dahin völlig unbekannt. Kurz: Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe hält er für absurd. "Und ehrlich gesagt dachte ich auch, dass die wohl nicht mehr alle beieinander haben." Doch es sollte noch besser kommen. Denn über einen Rechtsanwalt beantragte von Gélieu Akteneinsicht. Dabei erfährt der Richter Erstaunliches. Den Facebook-Eintrag mit den Beleidigungen der Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft hatte es tatsächlich gegeben. Die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft hatte den Post mit den Beleidigungen selbst entdeckt und deswegen Anzeige erstattet.



Der Fall nimmt Fahrt auf

Die Beamten der Hamburger Polizei begannen daraufhin das zu tun, was sie üblicherweise in solchen Fällen tun. Sie schauen sich den Facebook-Eintrag an. Der Verfasser des Posts nennt sich "Christian Gelieu". Diesen Namen geben sie dann ins bundesweite INPOL-System der Polizei ein – und werden fündig. Eine Person namens "Christian von Gélieu" wurde durch den polizeilichen Staatsschutz in Berlin "ausgeschrieben", heißt es in einem Vermerk der Hamburger, der den Redaktionen von rbb24 Recherche und der "Berliner Morgenpost" vorliegt. Für die Beamten in der Hansestadt heißt das: die Berliner Staatsschützer führen einen "Christian von Gélieu" als potentiellen Straftäter. Und weil er in Berlin wohnen soll, landet der Fall zur weiteren Bearbeitung bei der Staatsanwaltschaft in Moabit. Auch das ist so üblich, es gilt das sogenannte "Wohnortprinzip". In Berlin war "Christian Gelieu" kein Unbekannter. Seine Facebookeinträge lassen auf einen bekennenden Islam-Hasser und Rechtsextremisten schließen: "Stop Islam", hieß es dort oder "Make Europe white again". Er wurde mehrfach angezeigt, so landete er wohl auch im INPOL-System. Ob dort jedoch der Name "von Gélieu" oder nur "Gelieu" erfasst war, lässt sich heute nicht mehr klären. Hätten die Hamburger Beamten aber den Namen des Christian von Gélieu einfach mal gegoogelt, dann wäre ihnen wohl aufgefallen, dass sie den Falschen im Visier haben. Haben sie aber nicht.

Polizei nicht eingeschaltet

So landet die Akte in Berlin und der Staatsanwalt in Moabit fackelt nicht lange. Der Fall scheint klar zu sein. Auf die Idee, dass der Richter, dessen Auto von Neonazis angezündet worden war, womöglich gar nicht der Verfasser der Beleidigungen war, kam offenbar auch er nicht. Er scheint auch nicht gewusst zu haben, dass sich Einträge auf Facebook problemlos unter falschem Namen verfassen lassen. Stattdessen schrieb er von Gélieu an – und teilte ihm mit, dass er beschuldigt würde, die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft übelst beleidigt zu haben. Ein Vorwurf, der zutiefst verletzt. Kein Fauxpax, über den man einfach so hinweggeht.



Von Gélieu tut, was von ihm verlangt wird. Er nimmt Stellung und teilt der Staatsanwaltschaft mit, wer er sei und was er von der Angelegenheit halte, dass es sich um einen Irrtum handeln müsse. Erst jetzt macht die Staatsanwaltschaft, so ist aus Berliner Polizeikreisen zu hören, was sie schon längst hätte tun müssen: Sie lässt ermitteln. Die Beamten im Landeskriminalamt ermitteln und kommen zu dem Ergebnis, von Gélieu hat nichts getan – und sie suchen nach dem Verfasser der Beleidigungen. Den sie letztlich auch finden.

Der wahre Täter steht jetzt vor Gericht

Der Mann heißt Stephen A., er ist 49 Jahre alt – und an diesem Donnerstag (10.12) muss er sich vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe: Beleidigung, falsche Verdächtigung und Verleumdung.



Auch wenn der mutmaßliche Täter jetzt vor Gericht steht, bei Christian von Gélieu hat der Fall Spuren hinterlassen. "Was hier passiert ist, spricht ganz sicher nicht gerade für die Professionalität der Ermittlungsbehörden", sagt er. Man könnte die Angelegenheit als peinliche Posse abtun, "aber wenn solche Fehler passieren, fragt man sich natürlich, welche Fehler in Fällen passieren, bei denen es um Anschläge und Menschenleben geht". Ihren ausgebrannten Kleinwagen hätten sie verschrotten müssen, erzählt er. Für den neuen Wagen wurde extra eine Garage gebaut. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Anschlags wurden eingestellt. Die Täter konnten nicht überführt werden.