Björn Frankfurt/Oder Freitag, 11.12.2020 | 12:02 Uhr

Aber wenn es ein Votum gegen die Fusion gab, warum wird dann an der faktischen Fusion durch Schaffung gemeinsamer Verwaltungsstrukturen und Gerichte bereits gearbeitet bzw. wurde eine schleichende Teilfusion bereits vollzogen? Wozu fragt man dann überhaupt noch das Wahlvolk nach seiner Meinung, wenn es schleichend sowieso gemacht wird.

Wie soll eigentlich das fusionierte Land dann heißen? Preußen? Und dann logischerweise die Regierung in Potsdam, da ja in Berlin schon die Bundesregierung sitzt? Oder soll es doch nur ein Anhängsel zur Steuereinnahmengewinnung für Berlin werden?Auch aus diesem Artikel geht - genauso schon wie vor 25 Jahren - nicht der ganz konkrete Gewinn dabei für die Mark Brandenburg hervor, eigentlich wird doch oben nur die weitere Abgabe von Kompetenzen an Berlin beschrieben.

"Viele Probleme sind länderübergreifend wie der Verkehr." Das würde auch eine Zusammenschluß aller Länder zu einem Zentralstaat rechtfertigen.