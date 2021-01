Nach seiner erfolgreichen Behandlung in der Berliner Charité will der russische Oppositionelle, Alexej Nawalny, in seine Heimat zurückkehren. Unbekannte hatten versucht, ihn mit einem Nervengift zu töten. In Russland droht dem 44-Jährigen eine Gefängnisstrafe.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der wegen einer Vergiftung in der Berliner Charité behandelt wurde, will an diesem Sonntag nach Moskau zurückkehren. Er lande am 17. Januar mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, teilte er am Mittwoch auf Twitter mit.

Nawalny hält sich seit dem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok im August zur Heilung in Deutschland auf. Der 44-Jährige soll zuletzt noch zu einer Reha-Maßnahme im Schwarzwald gewesen sein, sein genauer Aufenthaltsort ist aber nicht bekannt.

Die Frage einer Rückkehr habe sich für ihn nie gestellt, weil er Russland nie selbst verlassen habe, twitterte der Kremlkritiker. "Ich bin in einer Wiederbelebungskiste in Deutschland angekommen", sagte er mit Blick auf sein mehrwöchiges Koma nach dem Anschlag in Russland.