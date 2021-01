Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz hat eine weitere juristische Niederlage einstecken müssen. Das Berliner Kammergericht wies am Freitag einen Eilantrag von ihm gegen seinen Partei-Ausschluss aus der AfD ab, wie das Gericht mitteilte. Schon das Landgericht Berlin hatte einen Eilantrag von Kalbitz dazu im August abgewiesen .

Der 48-Jährige wollte in dem Berufungsprozess erreichen, dass er seine Rechte als Parteimitglied zunächst bis zur Entscheidung im Hauptverfahren wieder ausüben und damit auch wieder Landesvorsitzender der AfD sein darf.

Einstufung als Verdachtsfall in Brandenburg

Das Kammergericht betonte in der mündlichen Urteilsbegründung am Freitag, dass es die Entscheidung des Parteischiedsgerichts wegen der Parteifreiheit nur eingegrenzt prüfen könne. Aus Sicht des Senats sei die Entscheidung des Schiedsgerichts "weder evident unrechtlich noch missbräuchlich", sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Haferanke. Die Ausführung des Gremiums zur Beendigung der Parteimitgliedschaft sei "in jeder Hinsicht nachvollziehbar".

Ein Anwalt der AfD bezeichnete die Entscheidung als "Sieg auf der ganzen Linie". Ein juristischer Vertreter von Kalbitz zeigte sich hingegen enttäuscht. "Wir haben in vielen Punkten eine andere Auffassung", sagte er. Das Hauptsacheverfahren am Berliner Landgericht sei noch anhängig. Er sei sich sicher, dass die Frage der AfD-Parteimitgliedschaft von Kalbitz schlussendlich vom Bundesgerichtshof entschieden werde.