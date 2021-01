Brandenburg an der Havel ist Sitz einer neuen Behörde des Auswärtigen Amtes. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) nahm am Montag offiziell seine Arbeit auf.



Das Auswärtige Amt wird damit erstmals in seiner 150-jährigen Geschichte durch eine nachgeordnete Behörde unterstützt: Das BfAA kümmert sich ab sofort von Brandenburg an der Havel aus um die Verteilung von Mitteln für humanitäre Hilfsprojekte, Visa für Fachkräfte aus dem Ausland, Personalfragen und die Verwaltung der Immobilien im Ausland.