Der Bericht war aus dem Landesverfassungsschutz an die Partei durchgestochen worden. In der vergangenen Woche lancierte ihn dann die AfD an die Öffentlichkeit und erklärte, Geisel seien die Inhalte politisch nicht genehm, deshalb wolle er ihn umschreiben lassen. Die Opposition im Abgeordnetenhaus setzt immer wieder mal auf das Instrument eines Missbilligungsantrags. Die AfD verband ihren Antrag mit der Forderung nach einem Rücktritt Geisels. Im Falle einer Missbilligung eines Regierungsmitglieds sind formal keine Konsequenzen vorgesehen.

Geisel wies diesen Vorwurf am Donnerstag in der Abendschau des rbb zurück: "Selbstverständlich habe ich nicht politische Einflussnahme genommen, diese Vorwürfe sind falsch", so der SPD-Politiker.



Gleichwohl enthalte der Zwischenbericht methodische Mängel, zudem griffen die darin aufgeführten Fakten zu kurz. Der Zwischenbericht sei zu früh fertiggestellt worden, eine Berliner Bewertung könne es erst nach der Bewertung des Bundesverfassungsschutzes geben, sagte Geisel in der Abendschau. In dem Zwischenbericht seien nur Fakten ab dem Jahr 2020 gewertet, "alles davor nicht", so Geisel. Zudem seien Fakten nur bis November 2020 aufgezählt worden: "Alles, was danach lag, nicht mehr", so der Innensenator weiter. Es fehlten Angaben zur Zusammenarbeit der AfD mit Corona-Verharmlosern sowie zu potentiellen Aufrufen zu Gewalttaten.



Zu diesem Ergebnis sei wohlgemerkt nicht er, sondern der Landesverfassungsschutz gekommen, betonte Geisel. Er selbst habe den Bericht gar nicht gelesen, "das wäre ja auch rechtlich problematisch", erklärte Geisel.