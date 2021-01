Bild: dpa/Jörg Carstensen

Papiere durchgestochen, Referatsleiter freigestellt - AfD-Affäre stürzt Berliner Verfassungsschutz ins Chaos

25.01.21 | 13:05 Uhr

Was ist los im Berliner Verfassungsschutz? Ein internes Papier wird an die AfD durchgestochen. Der Referatsleiter Rechtsextremismus muss daraufhin vorerst seinen Stuhl räumen. Zudem hatte das Gutachten einige Mängel. Von Jo Goll

Das Ganze klingt nach Streitereien wild gewordener Mitglieder in einem Schützenverein. Der Kassenwart sticht interne Zahlen durch, die Lokalpresse berichtet, der Vereinsvorsitzende gerät unter Druck und holt zum Gegenschlag aus. Eine vereinsinterne Schlammschlacht in der Provinz. Doch das, was sich derzeit im Berliner Verfassungsschutz abspielt, ist keine Lokalposse, sondern ein handfester Skandal mit Akteuren, deren Handlungen als unprofessionell und verantwortungslos bezeichnet werden müssen.

Gutachten landete bei der AfD-Fraktion

Was ist passiert? Die Berliner AfD-Fraktion erhält Anfang Januar per Post ein 43 Seiten starkes Dokument, dazu ein kurzes Begleitschreiben. Schon die einführenden Zeilen dürften die AfD-Abgeordneten in Erstaunen versetzt haben: "Sehr geehrte Abgeordnete der AfD, beiliegend ein Gutachten des Berliner Verfassungsschutzes zur AfD Berlin." Die Anlage zur Mail dürfte die neugierigen Leser erfreut haben. Auf den 43 Seiten wird der Berliner AfD mehr oder weniger bescheinigt, eine verfassungstreue und demokratische Partei mit einer liberal-bürgerlichen Anhängerschaft zu sein. Wörtlich heißt es: "Zur Annahme einer verfassungsfeindlichen Bestrebung bedarf es immer einer Aktivität zur Beseitigung oder zu einer Umgestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung in einer Richtung der mit den Grundprinzipien der fdGO (freiheitlich demokratische Grundordnung) nicht zu vereinbarenden Grundordnung. Die verfassungsfeindlichen Bestrebungen müssen von einem direkten Vorsatz begleitet sein (…) Dieser Vorsatz kann der AfD Berlin nicht nachgewiesen werden." Und weiter: "In der Gesamtschau der gesammelten Erkenntnisse zur AfD Berlin sind keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Schwelle zum Verdachtsfall überschreiten." Unmittelbar nach Bekanntwerden der Mail reagiert die Innenverwaltung: Das "Gutachten" sei nur eine unabgestimmte Arbeitsfassung. Doch gerade das wirft Fragen auf: Sehen das die zuständigen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes auch so?

Bundesweite Einstufung als Verdachtsfall wird geprüft

Die für die AfD entlastenden Aussagen fallen in eine Zeit, in der das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Argumentationshilfe aus den Landesämtern angewiesen ist, um die AfD bundesweit als Verdachtsfall einstufen zu können. Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang scheint fest entschlossen, noch in dieser Woche zu verkünden, dass die gesamte AfD künftig als Verdachtsfall geführt und damit auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden soll. Für die Mitglieder hieße das, sie könnten observiert und abgehört werden. Zudem könnte der Verfassungsschutz V-Leute in den Reihen der AfD einsetzen. Da kommen Sätze wie die im "Gutachten" der Berliner Kollegen höchst ungelegen und setzen den Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) als obersten Dienstherrn des Berliner Verfassungsschutzes unter Druck. Sein Sprecher spricht von methodischen Fehlern und fachlichen Unzulänglichkeiten des "Gutachtens". Und: Er kündigt personelle und disziplinarische Konsequenzen im betreffenden Fachbereich für das offenkundige Durchstechen des geheimen Papiers an die AfD an.

Referatsleiter Rechtsextremismus "in die Wüste geschickt"

Doch der Skandal ist längst offenkundig, der Schaden für die Behörde nicht mehr abzuwenden. Am Freitag stellt Geisel dann den Referatsleiter, der pikanterweise in dem kleinen Anschreiben an die AfD-Fraktion auch erwähnt wird ("Es wurde noch versucht, den Leiter des Rechtsextremismusbereichs (…) zu einer Änderung des Gutachtens zu bringen. Da er dies ablehnte, wird er nun in die Wüste geschickt."), von seinen Dienstpflichten vorerst frei [taz.de]. Eine Überreaktion? Wird hier ein honoriger Beamter abgestraft und aus dem Amt gekickt, nur weil er politisch nicht opportune Gutachten über die AfD liefert, wie es die Berliner AfD jetzt behauptet? Bei genauerer Betrachtung ist diese Schlussfolgerung zu kurz gegriffen, der Fall alles andere als eindeutig.

Bericht falsch eingestuft

rbb24 Recherche hat mit Experten und Beobachtern gesprochen, die das Papier der Berliner Verfassungsschützer gelesen und analysiert haben. Demnach enthält es – wie von der Senatsinnenverwaltung kritisiert – tatsächlich methodische beziehungsweise handwerkliche Fehler. Grundsätzlich, so das Urteil, sei das Papier mit "Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) zu niedrig eingestuft. Denn: Um von Quellen gelieferte geheime Informationen, beispielsweise über Verbindungen von AfD-Mitgliedern zu NPD-Aktivisten oder anderen extremistischen Gruppierungen, im Gutachten auflisten zu können, hätte das Papier als geheime Verschlusssache gestempelt werden müssen. Hier, so die Meinung der Experten, werde mit einem handwerklichen Fehler ein wichtiger Aspekt völlig ausgeblendet und vorhandenes Wissen ausgespart. Zudem würden außerparlamentarische Aktivitäten von AfD-Mitgliedern nicht beleuchtet, wie zum Beispiel die Rolle Berliner AfDler bei den Anti-Corona-Demonstrationen. Ebenfalls nicht untersucht bleibe das Vorgehen von (Berliner?) AfD-Aktivisten bei der Eskalation von Corona-Leugnern, Reichsbürgern und anderen Extremisten am Berliner Reichstag am 29. August 2020. Genauso wenig werde in dem Bericht unter die Lupe genommen, welche Rolle Berliner AfD-Abgeordnete spielten, als die Partei im November Störer in den Bundestag schleuste, die dann Abgeordnete anderer Parteien bedrängten und anpöbelten.

Einfluss des "Flügels" bewusst "heruntergeschrieben"?

Auch der Einfluss des rechtsextremen "Flügels" innerhalb des Berliner Landesverbandes wird nach Experten-Meinung in dem 43 Seiten starken Papier nicht angemessen gewürdigt: Denn die Auffassung der Verfassungsschützer, bei 1.500 AfD-Mitgliedern könnten die grade mal 300 Anhänger des sogenannten Flügels nur einen geringen bis keinen Einfluss auf den Landesverband haben, sei so nicht nachvollziehbar. "Wenn von 1.500 Mitgliedern 400 als Karteileichen gelten und von 300 Flügel-Anhängern nur 50 hochaktiv sind, haben sie großen Einfluss auf das Gesamtgefüge der Partei. Hier werden möglicherweise mehrheitsbestimmende Strukturen bewusst heruntergeschrieben", sagt ein Experte aus Sicherheitskreisen. Doch die Verfassungsschützer kommen zu einem anderen Schluss: "Der gemäß gestellten Prüfauftrag zu untersuchende Einfluss des Flügels auf die AfD Berlin wird als sehr gering bewertet."

Referatsleiter führte vorher Islamismus-Referat

Zudem, so kritisiert der Experte weiter, hätte sich das Gutachten auch mit dem möglicherweise noch vorhandenen Einfluss von AfD-Abgeordneten befassen müssen, die aus der Partei ausgeschlossen wurden. Nicht zweifelsfrei geklärt sei, ob etwa der ehemalige Lichtenberger Abgeordnete Kay Nerstheimer, der inzwischen der NPD beigetreten ist, noch Einfluss auf das Geschehen innerhalb der Fraktion ausüben würde. Offenbar, so ist aus informierten Kreisen weiter zu erfahren, könnte das Durchstechen des Berichts auch mit gekränkten Eitelkeiten zu tun haben. Der Referatsleiter Rechtsextremismus, der von Innensenator Geisel nun von seinen Dienstpflichten freigestellt wurde, führte über Jahre das Islamismus-Referat. Und das, so heißt es, mit großem Engagement. Dennoch konnte sein Referat ebenso wenig wie die Berliner Polizei den Anschlag des Islamisten Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 verhindern. Jedenfalls musste der Beamte in einer größeren Rochade der Referatsleitungen seinen Posten an der Spitze des Bereichs für radikalen Islamismus räumen und übernahm daraufhin die Leitung des Bereichs Rechtsextremismus – offenbar gegen seinen erklärten Willen. Aber riskiert ein Beamter deshalb seinen mit Privilegien ausgestatteten Job und sticht ein internes Papier an die AfD durch? Zweifel bleiben.

Schaden für Berliner Verfassungsschutz

Der entstandene Schaden ist in jedem Fall immens. Hier eine Sicherheitsbehörde, deren Job es ist, geräuschlos und im Geheimen Informationen gegen extremistische Bestrebungen zu sammeln. Sie tritt dabei als unzuverlässig, ja grob fahrlässig, in Erscheinung. Und dort eine mitunter durch Extremisten dominierte Partei, die gegen ihre flächendeckende Beobachtung kämpft und nun Nektar saugen kann aus einer vermeintlich undichten Stelle ausgerechnet in der Sicherheitsbehörde, die gerade jetzt – wie andere Landesämter – liefern sollte. Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist ein erklärter Befürworter der flächendeckenden Überwachung der AfD als Gesamtpartei. Er dürfte sich über die Kapriolen seiner Berliner Kollegen nicht gefreut haben.

