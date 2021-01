Im Kern geht es bei der Novelle des Wahlrechts darum, die Abgeordnetenhauswahl in Pandemiezeiten abzusichern. Dafür sollen Kandidaturlisten auch in teilweise online veranstalteten Versammlungen aufgestellt werden dürfen. Kleinere Parteien sollen weniger Unterstützungsunterschriften benötigen, um an der Wahl teilnehmen zu dürfen.

Geregelt wird zudem, dass die Abgeordnetenhauswahl notfalls auch als reine Briefwahl stattfinden kann. Diese geplanten Wahlrechtsänderungen orientieren sich an einer analogen Regelung auf Bundesebene für die Bundestagswahl 2021.



Vorgesehen ist, dass das Parlament den Gesetzentwurf ohne Debatte in die Ausschüsse überweist. Abgestimmt werden soll über die Änderungen dann in der Plenarsitzung am 11. Februar.