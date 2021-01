Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Coronakrise, Kampagnen und Kandidaten - Das Berliner Superwahljahr 2021

01.01.21 | 06:50 Uhr

2020 war ein Ausnahmejahr. 2021 wird es auch, vor allem politisch. Die Berlinerinnen und Berliner wählen gleich drei Parlamente, ein Volksentscheid könnte noch dazukommen. Davor sind Wahlkämpfe zu erwarten, die es so noch nie gegeben hat. Von Florian Eckardt

Für die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat das Wahljahr schon im letzten Sommer angefangen. Seitdem bereitet die Arbeitsgruppe "Superwahljahr" gleich drei Stimmabgaben vor: für den Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen - und das unter Corona-Bedingungen. "Wir werden die Zahl der Wahllokale um 25 Prozent aufstocken. Außerdem brauchen wir mehr Wahlhelfende", sagt Michaelis. Normalerweise sind rund 21.000 am Wahlsonntag im Einsatz, im September sollen es 34.000 sein. Schon jetzt können sich Freiwillige vormerken lassen [berlin.de].

Zentrales Wahlkampfthema: Corona

Auch die Parteien stecken mitten in den Vorbereitungen und stellen sich auf einen digitalen Wahlkampf ein. Infostände und Bühnen wird es wegen Corona erstmal kaum geben können. Das Virus macht dem Straßenwahlkampf einen Strich durch die Rechnung und gibt gleichzeitig das Hauptthema vor. "Ich glaube schon, dass die Krisenbewältigung immer noch das Thema für die nächste Zeit sein wird", prophezeit SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. "Wie retten wir Arbeitsplätze, Existenzen und wie kriegen wir es hin, dass sich das Gesicht Berlins nicht verändert", ergänzt Kai Wegner, der für die CDU ins Rote Rathaus einziehen will. Die grüne Spitzenkandidatin, Bettina Jarasch, findet, die Bewältigung einer solchen Krise sollte kein Wahlkampfthema sein. "Aber was ich hoffe, was Wahlkampfthema sein wird, ist die Frage, was wir aus dieser Krise eigentlich lernen", sagt Jarasch.

Digitaler Wahlkampf – und die Hoffnung auf Impfstoffe

Sebastian Czaja (FDP) betont: Das beziehe sich "insbesondere auch Themen der Digitalisierung und der Bildung". "Denn die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wo die Defizite liegen", so Czajas Kritik an der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Apropos digital: Ob Online-Wahlkampf die Berlinerinnen und Berliner jenseits der eigenen Anhänger überhaupt erreicht, weiß im Moment noch niemand. Wie ihre Internet-Kampagnen aussehen könnten, verraten die Parteien noch nicht. Und so ist es kein Wunder, dass praktisch alle Kandidatinnen und Kandidaten hoffen, dass Impfstoffe und wärmere Monate wenigstens ein bisschen Straßenwahlkampf möglich machen. Und die geübte Wahlkampfpraxis nicht völlig über den Haufen geworfen wird.

Der Wahlkampfton ist schon gesetzt

"Was ich mir im Moment schwerlich vorstellen kann, ist, dass ich jetzt normalen Wahlkampf führe. Wir haben die Pandemie an der Backe und das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben", so Klaus Lederer, Spitzenkandidat für die Linke. Seine Koalitionspartner sehen das in Teilen allerdings anders. Besonders SPD und Grüne haben angefangen, sich inhaltlich und verbal gegeneinander abzugrenzen. Beim Verkehr beispielsweise will die SPD mehr U-Bahnen, die Grüne lieber mehr Straßenbahnen. Das wird die Arbeit in Senat und Parlament bis zum 26. September anstrengender und vielleicht auch zäher machen, aber sicherlich nicht lahmlegen. Ständigen Streit bis hin zu gegenseitiger Blockade nehmen die Wähler einem übel. Das wissen alle.

Stiche gegen rot-rot-grünes Spitzenpersonal

Dafür wird die Opposition weiter Druck machen und das rot-rot-grüne Spitzenpersonal ins Visier nehmen. Im Februar will die Freie Universität über die Doktorarbeit von Franziska Giffey entscheiden. Sollte ihr der Doktortitel aberkannt werden, wäre das ein gefundenes Fressen für ihre Gegner außerhalb, aber auch innerhalb der SPD. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Entlassung des Gedenkstättenleiters Hubertus Knabe wird Klaus Lederer (Linke) weiter fordern, ein neuer Untersuchungsausschuss zur Wohnungsgenossenschaft "Diese eG" rückt die Grünen im Senat und in Friedrichshain-Kreuzberg in den Mittelpunkt. Ob und wie stark beide Ausschüsse vor allem Linken und Grünen schaden können, hängt von den Ergebnissen ab.

Mietendeckel – warten auf die Entscheidung

Legt man Corona einmal beiseite, werden Wohnungsneubau und Mietendeckel den Wahlkampf bestimmen. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, vielleicht also erst nach der Wahl. Sollte der Mietendeckel vorher kippen, wäre der Schaden für SPD, Linke und Grüne groß. Ein Risiko birgt auch der mögliche Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen", mit dessen Initiatoren Rot-Rot-Grün gerade um einen Kompromiss verhandelt. Wird der nicht gefunden, würde auch die Frage der Enteignung wohl am Wahlsonntag mitentschieden.

Deutlich mehr Briefwahlstimmen erwartet

Noch mehr Arbeit also für Landeswahlleiterin Michaelis und ihre Mitarbeitenden. Auch diese Abstimmung müssten sie vorbereiten. Außerdem rechnet Michaelis coronabedingt mit deutlich mehr Briefwahlstimmen. Angelehnt an die US-Präsidentschaftswahlen hatten Teile der AfD, darunter ihr Bundesvorsitzender Tino Chrupalla, die Briefwahl ohne Belege als "Einfallstor für Manipulation" bezeichnet. Dem widerspricht die Berliner Landeswahlleiterin deutlich: "Ich kann nur sagen, dass die Briefwahl in Deutschland und in Berlin sicher sein wird. Manipulationen sind da nicht zu erwarten." In dieser Einschätzung bekommt sie übrigens Unterstützung vom möglichen AfD-Spitzenkandidaten, Georg Pazderski. "Wenn Corona nicht in der Weise bewältigt ist, wie wir uns das wünschen, dann muss ich auf Eventualitäten ausweichen. Das ist eine ganz seriöse Handlungsweise", so Pazderski. Doch allein leichte Zweifel an den Briefwahlen nach amerikanischem Vorbild zu sähen, zeigt: Das kommende Jahr wird ein Ausnahmejahr. Womöglich auch weit über den Wahltag hinaus.