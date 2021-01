Oliver Berlin Donnerstag, 28.01.2021 | 21:58 Uhr

Neidisch? Die Berliner Beamten werden auf Länderebene fast am schlechtesten bezahlt. Da unsere Polizisten und Feuerwehrleute sowie ein Teil der Lehrerschaft davon profitieren ist ein Griff an die Kassen der zukünftigen Generation so wie sie es ausdrücken mehr als gerechtfertigt.