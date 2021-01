Wie soll die Hauptstadtregion in Zukunft aussehen? Gut sechs Millionen Menschen in Berlin und Brandenburg könnten dabei gerade mitreden - über ein digitales Bürgerbeteiligungs-Projekt. Warum dabei kaum einer mitmacht, erklärt Sabine Müller .

Als die "Öffentliche Beteiligung zum strategischen Gesamtrahmen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg" am 11. Dezember an den Start ging, freute sich Brandenburgs Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider optimistisch darauf, dass viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen würden. Einen Monat später versucht sie weiter, positiv zu klingen: "Das ist ein guter Start in den Prozess. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben," sagt Kathrin Schneider.

Der Optimismus wirkt allerdings gewollt, denn erstens kann von Start-Phase keine Rede mehr sein - vier von fünf Wochen des Projekts sind schon rum. Zweitens ist die Zahl von "über 100 Anregungen" schöngerechnet. Am späten Sonntagnachmittag standen genau 73 Einträge auf der Webseite [mein.berlin.de]. Um auf über 100 zu kommen, zählt Senatskanzleichef Christian Gaebler die Kommentare unter den Einträgen einfach mit - die enthalten aber in der Regel keine neuen Anregungen.

Volker Wiedmann vom Verein "Mehr Demokratie" urteilt etwas gnädiger. Er sagt, bei den Zahlen sei Luft nach oben, vor allem, weil sich die Menschen in der Hauptstadtregion eigentlich gerne an solchen Mitmach-Projekten beteiligten. "Es muss ihnen bloß ein wenig schmackhaft gemacht werden, sie müssen ein Stück weit auch abgeholt werden, da wo sie stehen," sagt Wiedmann. "Da reicht es eben nicht, etwas einfach auf die Webseite zu stellen."

Der Berliner Senatskanzleichef Christian Gaebler sagt, er habe aus dem laufenden Projekt schon Anregungen mitgenommen - zum Beispiel die Forderung, Wohnheime speziell für entlassene Strafgefangene im Rentenalter zu bauen. Solche Dinge, sagt er, fielen einem dann erst auf, wenn sie so konkret angeregt würden. Viele andere Vorschläge waren dagegen erwartbar. Topthema ist die Mobilität: Immer wieder geht um neue S-Bahn-, U-Bahn und Bus-Verbindungen, die sich Menschen in der Region wünschen.

Mit miserablen Beteiligungszahlen geht das Projekt in die letzte Woche. Am Sonntagmittag riefen die Regierungen in Berlin und Brandenburg die Menschen in einer Pressemitteilung nochmal zum Mitmachen im Endspurt auf. Vielleicht wird die Frist für das Einreichen von Ideen auch noch ein bisschen verlängert. Senatskanzleichef Gaebler schließt das nicht aus.