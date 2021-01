Der Berliner CDU-Chef sprach in seinem Statement von einem spannenden und fairen Wettbewerb. Im rbb-Interview am Freitag hatte sich Wegner für Friedrich Merz als "den richtigen Kandidaten" ausgesprochen.

Nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden [tagesschau.de] kommen auch Glückwünsche aus Berlin und Brandenburg. "Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit", teilte CDU-Landeschef Kai Wegner am Samstag mit. "Jetzt gilt es, alle Flügel der Partei zusammenzubringen: den konservativen, den liberalen und den sozialen. Dann ist die CDU stark."

Für Brandenburgs CDU-Vorsitzenden Michael Stübgen hat Laschet auch das Zeug zum Bundeskanzler. "Ich traue ihm auf jeden Fall Kanzler zu", sagte Stübgen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Natürlich ist theoretisch möglich, dass auch die CSU in Person von Markus Söder einen Anspruch anmeldet. Wenn das so ist, dann werden wir das so klären, dass das der Beste machen kann." Das sei für ihn Laschet: Der habe "das Zeug", Kanzlerkandidat zu werden.