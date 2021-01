Bild: picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

Kein Home-Office trotz Pandemie - "Wir gehen jeden Tag fleißig ins Büro"

09.01.21 | 15:43 Uhr

Cafés und Restaurants, Kitas und Schulen - alles ist zu. Doch viele Angestellte müssen trotz Corona jeden Tag ins Büro. Sie gehen dabei das Risiko ein, sich oder andere anzustecken. Betroffene Arbeitnehmer berichten von ihren Erfahrungen. Von Efthymis Angeloudis

Jeden Tag, an dem Susan* ins Büro muss, stellt sie sich dieselbe Frage. "Warum muss ich eigentlich hierher kommen? Ich könnte doch genauso gut von zu Hause arbeiten." Erst dicht an dicht in der U-Bahn und dann im Großraumbüro. So wie der Systemadministratorin in einer Berliner Behörde geht es der Mehrheit der Beschäftigten, die "Bürojobs" nachgehen. Laut einer repräsentativen Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung fiel die Nutzung des Home-Office im November 2020, also im Zeitraum des sogenannten "Lockdown Light" eher gering aus. Nur 14 Prozent der befragten Erwerbstätigen gaben an, überwiegend oder ausschließlich zu Hause gearbeitet zu haben, obwohl die Politik an die Arbeitgeber appelliert hatte, mobile Arbeit flächendeckend möglich zu machen. Im April 2020, also kurz nach Beginn der Corona-Pandemie, waren es noch 27 Prozent.

Altmaier: Home-Office Sache der Firmen

Doch auch mit den jüngsten Corona-Maßnahmen bleibt es bei "dringenden" Appellen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der noch im Oktober vergangenen Jahres einen Gesetzesentwurf vorstellen wollte, der das Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer sichert, trat nur wenig später im Streit mit der Union von seinen Plänen zurück [tagesschau.de]. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte seine ablehnende Haltung zu etwaigen Rechtsansprüchen beim Thema Homeoffice bekräftigt. "Arbeit im Home-Office muss Sache der Firmen und ihrer Mitarbeiter bleiben", sagte der CDU-Politiker im November. "Ich habe keinerlei Sympathie für Rechtsansprüche, die nur einigen wenigen Arbeitnehmern zugutekommen." Schließlich würden Briefträger, Pfleger oder Chirurgen niemals von zu Hause aus arbeiten können. "In Corona-Zeiten sollten die Unternehmen so viel Home-Office ermöglichen, wie es nur irgendwie geht, und das tun sie ja auch", so Altmaier. Aber dies sei eine Ausnahmesituation. "Der Gesetzgeber sollte nicht alles mit Regularien verpflichtend bestimmen."

Cafés, Restaurants, Kitas und Schulen zu - aber Büros?

Die Ausnahmesituation, in der sich das Land befindet, wurde am Freitag erneut bestätigt: Die Zahl der offiziell erfassten Corona-Todesfälle stieg auf einen Rekordwert. 1.188 Menschen in Deutschland seien binnen eines Tages an oder mit dem Virus gestorben, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Doch obwohl Cafés, Restaurants, Kitas und Schulen schließen, Menschen ihre Familienangehörigen nicht sehen und die Intensivstationen fast vollständig ausgelastet sind, sagen viele Arbeitnehmer, dass Home-Office nicht ermöglicht wird. Das scheitert im öffentlichen Dienst oft an der Technik. "Wir verfügen kaum über mobile Geräte", sagt Susan* über ihre Behörde. Eine Software auf dem eigenen Laptop wäre möglich, dafür müssten aber Lizenzen angeschafft werden, und das sei im zehnten Monat der Pandemie noch nicht erfolgt. Dabei würde dies bei den Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit klappen. "Da hat man Geräte, die man nach Hause nehmen kann", sagt Susan.

Im öffentlicher Dienst fehlt es an Technik

Auch Tarek*, der ebenfalls in einer Berliner Behörde arbeitet, stößt mit seiner Forderung nach Home-Office auf taube Ohren. "Seitens der Leitung ist Home-Office auf jeden Fall gewollt, nur die IT stellt sich quer", sagt er. Wegen seiner Aufgaben sei er auf ein bestimmtes Programm angewiesen. "Wir haben aber keine technische Möglichkeiten, dieses Programm mit nach Hause zu nehmen." Beim einer Berliner Landesbehörde sieht das anders aus. "Die Hardware wurde schon für jeden Mitarbeiter angeschafft", sagt Victor*, der jeden Tag aus Brandenburg mit dem Zug nach Berlin pendeln muss. "Home-Office scheitert aber an Vorgesetzten die einer Generation angehören, die noch mit der Schreibmaschine gearbeitet hat." Dabei wäre es eine Möglichkeit, das Infektionsgeschehen einzudämmen. "Aber da muss erst ein Umdenken bei den Vorgesetzten einsetzen", erklärt Victor.

Misstrauen gegenüber Kollegen im Homeoffice

Auch ältere Kollegen würden Home-Office eher skeptisch betrachten, berichtet Tarek. "Die Kolleg*innen - und das ist oft das ältere Klientel - sehen Home-Office nicht so gerne", sagt er. "Und dann muss man sich im Flur anhören, 'Weißt du, dass der heute nach Hause gegangen ist?'" Viele würden sich fragen, ob die Kollegen zu Hause überhaupt arbeiten würden. "Das ist eindeutig ein Generationsproblem." Auch in Susans Büro herrscht Misstrauen gegenüber den wenigen Kollegen, die im Home-Office arbeiten, vor allem von der Behördenleitung. "Die gehen immer davon aus, dass man nicht arbeitet", sagt sie. Das zwinge förmlich 80 Prozent der Belegschaft, täglich ins Büro zu kommen. Sonst werde über die Kollegen geredet: "Schau, die ist wieder im Home-Office." Susan sagt, sie sei mittlerweile frei von diesen Zwängen. "Als Beamtin hat man das Glück, nicht an Krankengeld oder Sonstiges denken zu müssen."

Immobilienunternehmen: Kurzarbeit und Zwangsurlaub

Dieses Glück teilen leider nicht die Angestellten in der Privatwirtschaft. Bei vielen Unternehmen fehlt es zwar nicht an Hard- und Software. Doch wer Home-Office fordert, dem wird mit Kurzarbeit und Zwangsurlaub gedroht, wie uns die Architektin Isabella* sagt. "Wegen der Pandemie mussten wir bereits zehn Tage Zwangsurlaub nehmen." Das Immobilienunternehmen, für das sie arbeitet, habe gesagt dass sie über Weihnachten bei den Corona-Maßnahmen mitziehen wollten, weil sie an die Gesundheit der Beschäftigten denken würden. "Und jetzt sitzen wir zu sechst im Büro - und klar reden wir und es fliegt Spucke durch die Gegend." Obwohl Isabella ihre chronisch kranke Mutter zu Hause pflegt, wurde sie nicht ins Home-Office gelassen, wie sie sagt. Andere Kollegen schon: "Die Manager haben sich alle zwei Wochen abgewechselt. Aber ab Juni hat mein Chef alle zurückgerufen." Der Grund: Er sei nicht mit ihrer Arbeit zufrieden. Dabei hatte Isabella bereits einen Rechner mit der notwenindigen Software bekommen - wenn auch auf Nachdruck. Mit einer Remote-Verbindung wäre das Thema Home-Office gelöst. "Stattdessen hat uns der Chef mit Kurzarbeit gedroht, falls wir weiter auf Home-Office bestehen sollten."



Energieunternehmen: Hygienemaßnahmen erst im Spätherbst umgesetzt

Auch Sebastian*, Angestellter bei einem Berliner Energieunternehmen, ist gezwungen ins Büro zu fahren. "An der Technik scheitert es keineswegs, da jeder Mitarbeiter auch einen Laptop besitzt." Stattdessen habe es von der Arbeitgeberseite lange gar keine Reaktion gegeben. Die ersten Maßnahmen wie Maskenpflicht am Arbeitsplatz sollen erst im Spätherbst 2020 eingeführt worden sein. "Mittlerweile hat man es zumindest geschafft, die Mitarbeiter räumlich zu trennen", sagt er. Durch mehrere Corona-Fälle im direkten Arbeitsumfeld habe sich das Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz in den vergangenen Wochen erheblich verschlechtert. Es gebe die Möglichkeit, sich am Arbeitsplatz mittels Schnelltest testen zu lassen, jedoch seien die Hürden dafür sehr hoch, erklärt Sebastian. "Schlimm gesagt: Erst wenn man vermutlich schon mehrere Kollegen angesteckt hat, darf man sich testen lassen."

Biotech-Unternehmen: Man traut sich nichts zu sagen

Sigrid* ist Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Berliner Kanzlei. Auch dort habe man entsprechende Utensilien (Laptop und die Einrichtung durch die IT) bereits vor Monaten erhalten, sagt sie. Und obwohl Home-Office von "ganz oben" angeordnet sei, sei es von den Vorgesetzten nicht gewollt. "So gehen wir immer fleißig ins Büro und fahren teils mit Öffis durch die ganze Stadt." Weshalb die Arbeit im Home-Office nicht gewünscht sei, wissen die Angestellten nicht. "Bereits beim ersten Lockdown waren meine betroffenen Kolleginnen darüber verärgert, aber man sagt halt nichts, 'weil der Vorgesetzte ja ansonsten nett ist'." Nuriye*, Angestellte in einem Biotech-Unternehmen, erzählt, sie spüre von ihrem Arbeitgeber Druck, ins Büro fahren zu müssen. "Indirekt wird Druck durch die Geschäftsführung ausgeübt, da diese sich nicht klar zu dem Thema positioniert und strikte Regeln für jede Abteilung vorgibt", sagt sie. "Direkter Druck kommt durch diejenigen Supervisor, die Home-Office nicht erlauben wollen, auch wenn vorne herum etwas anderes erzählt wird." Dazu komme aber auch, dass das Unternehmen nur befristete Verträge verteile. "Man traut sich in seiner befristeten Position dann auch nicht, seine Meinung zu äußern, und ist den Fremdentscheidungen ausgeliefert."

*Anm. der Redaktion: Namen wurden auf Wunsch der Teilnehmenden geändert