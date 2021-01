Ein Untersuchungsausschuss zu den Geschäften der Genossenschaft "Diese eG" wird wahrscheinlicher. Der Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses stimmte am Mittwoch mit den Stimmen der AfD einem entsprechenden Antrag von CDU und FDP zu. Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen enthielten sich der Stimme.

Genossenschaft "Diese eg" muss sich an Mietendeckel halten

Die Opposition will durch den Untersuchungsausschuss klären lassen, welche finanziellen Risiken dem Land Berlin durch die Geschäfte der Genossenschaft entstehen. CDU und FDP werfen dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), vor, das Vorkaufrecht missbraucht zu haben. Es geht um Wohnungen, auch in der Rigaer Straße, die dadurch bevorzugt an die Genossenschaft gegangen sein sollen. Die Akten dazu seien nicht vollständig zur Verfügung gestellt worden sein, lautet ein weiterer Kritikpunkt.

Über den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss müssen in der kommenden Woche noch die Mitglieder des Hauptausschusses abstimmen. Nach Willen der Opposition soll die Arbeit im Januar beginnen, damit Ergebnisse noch in dieser Legislaturperiode vorgelegt werden können.