Längere Grünphasen, mehr Barrierefreiheit - Abgeordnetenhaus entscheidet über bundesweit erstes Fußgängergesetz

28.01.21 | 07:51 Uhr

Die meisten Wege in Berlin werden zu Fuß zurückgelegt, doch Fußgänger mussten sich bislang hinten anstellen. Die rot-rot-grüne Koalition will das ändern. Das Abgeordnetenhaus stimmt am Donnerstag über das erste Fußverkehrsgesetz Deutschlands ab. Von Jan Menzel



Monatelang stockte es, der Lobby-Verband FUSS e. V. wurde schon ein wenig unruhig. Dutzende Änderungsanträge wurden eingebracht, und nun ist es fertig: das erste Gesetz nur für Fußgänger. Damit wird das Berliner Mobilitätsgesetz um ein weiteres Kapitel reicher. Und die rot-rot-grüne Koalition kommt ihrem Ziel näher, Berlin umzubauen: Weg von der autogerechten Stadt hin zu einer Stadt für alle.



Das Gesetz dürfte an einigen Ecken der Stadt tatsächlich dazu führen, dass Fußgänger Vorrang erhalten. So sollen dort, wo es möglich ist, die Ampelphasen verlängert werden. Besonders an breiten Straßen und bei Querungen mit Mittelinseln können sich Fußgänger über längeres Grün freuen. Auch Ältere, Jüngere und Langsamere sollen so die Chance bekommen, in einem Rutsch von der einen auf die andere Seite zu kommen.



Bordsteine sollen komplett barrierefrei werden

Besonders umkämpft waren in Beratungen des Gesetzestextes die Bordsteine. Sie sollen an Überwegen künftig als so gennannte Doppelquerungen gebaut werden. Das bedeutet, der Bordstein wird an diesen Stellen auf zwei Höhen abgesenkt. Zum einen auf das Niveau der Straße, damit etwa Rollstuhlfahrer barrierefrei passieren können. Direkt daneben bleibt aber eine nur noch wenige Zentimeter hohe Kante, die Sehbehinderten zur Orientierung dient. Bis 2030 müssen zudem alle Ampeln in Berlin mit Blindenakustik und Vibrationstastern ausgestattet werden.



Angehen will die Koalition mit den Änderungen und Erweiterungen des Mobilitätsgesetzes auch das weit verbreitete Umsetzungsdefizit im Verkehrsbereich. Die Doppelzuständigkeit von Senat und Bezirken hat sich hier als nicht immer hilfreich erwiesen. Insbesondere die SPD-Fraktion hatte darauf gedrängt, ein Durchgriffsrecht des Senats zu schaffen. Wenn es beim Bau von Zebra-Streifen und Überwegen in den Bezirken klemmt, kann künftig die Verkehrsverwaltung Projekte an sich ziehen. Ähnlich wie bei den Pop-up-Radstreifen wird es dann möglich sein, Pop-up-Zebrastreifen anzuordnen.



Mehr Sicherheit auch vor Schulen

Besonderes Lob gibt es vom Lobby-Verband Fuss e.V. für das Landesprogramm, mit dem mehr Sitzbänke in der Stadt aufgestellt werden sollen. Insbesondere für Ältere seien Bänke Mobilitätshilfen. Im Gesetzestext ist von "Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang" die Rede.



Ein weiterer Schwerpunkt soll bei Sicherheit von Schulwegen liegen. Die Bezirke bekommen die Aufgabe, entsprechende Projekte und Maßnahmen anzuschieben. Vorstellbar seien temporäre Halteverbote für Autos vor Schulen, so SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. Vielfach verursachen Eltern, die ihre Kinder bis direkt vors Schultor fahren ("Elterntaxi") vermeidbare Gefahrensituationen.



Mit dem Gesetz wird auch der Druck wachsen, Loch- und Buckelpisten auszubessern. Ausdrücklich ist darin die Pflicht verankert, die Gehwege in Schuss zu halten. Unter anderem für diese Aufgabe bekommt jeder Bezirk zwei Stellen. Zusätzlich sollen Koordinatoren in den Bezirken und in der Verkehrsverwaltung die Belange der Fußgänger vertreten.

