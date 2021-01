Bild: dpa/David Young

Demonstration - Hunderte Menschen fordern in Berlin Freiheit für Nawalny

23.01.21 | 17:05 Uhr

In Berlin haben zahlreiche Demonstranten am Samstag für die Freilassung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny protestiert. Die Polizei sprach von mehreren hundert Personen, in sozialen Netzwerken berichteten Teilnehmer von mehr als tausend Menschen.

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Berlin für die Freilassung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny demonstriert. Unter dem Motto "Freiheit für Nawalny" hatten sich die Demonstranten um 14 Uhr zunächst in der Willy-Brandt-Straße in Berlin-Mitte zusammengefunden, wie ein Sprecher der Polizei rbb|24 mitteilte.

Bild: rbb

Mit Bannern und Plakaten zogen die Demonstranten am Nachmittag für die Abschlusskundgebung bis vor die russische Botschaft Unter den Linden. Nach Angaben der Polizei verlief der Protest friedlich. Teilnehmer der Demo berichteten auf Twitter von 1.500 Menschen und auch auf Bildern sind größere Menschenmengen zu sehen. Den Angaben zufolge waren ursprünglich 50 Personen zur Veranstaltung angemeldet, die laut Polizei von einer Einzelperson organisiert wurde.

Nawalny wirft Geheimdienst Vergiftung vor

Der Putin-Kritiker Alexej Nawalny wurde nach einem vermutlichen Mordanschlag mit Nervengift im August 2020 in der Berliner Charité behandelt. In der vergangenen Woche flog Nawalny zurück nach Russland. Dort wurde der 44-Jährige an der Passkontrolle festgenommen und abgeführt. Russlands Strafvollzug hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben, weil er während seines Aufenthaltes in Deutschland gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll. Seitdem befindet sich Nawalny in Haft. Der Kreml-Gegner wirft dem russischen Geheimdienst vor, hinter seiner Vergiftung mit einem chemischen Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe zu stecken. Die russische Regierung bestreitet jede Beteiligung an dem Anschlag.

Kurz vor seiner Abreise aus Berlin bedankte sich Nawalny bei Ärzten, Polizisten, Politikern und anderen Menschen, die er während seines fünfmonatigen Aufenthalts in Deutschland getroffen hat. "Danke Freunde!", schrieb er auf Deutsch im Online-Netzwerk Instagram.