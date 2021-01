Der Neonazi Sebastian T., der in Verbindung mit der Brandanschlagsserie in Berlin-Neukölln tatverdächtig ist, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das teilte der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetehauses mit. Demnach hat das Landgericht noch nicht über die Beschwerde gegen eine Haftverschonung von T. entschieden.

T. befindet sich seit dem 23. Dezember In Untersuchungshaft. Er war mit dem ebenfalls unter Verdacht stehenden und als Neonazi bekannten Tilo P. festgenommen worden. Der Haftrichter bestätigte damals den dringenden Tatverdacht, zweifelte aber an der Fluchtgefahr und ordnete für beide Männer eine Haftverschonung an. Die Generalstaatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde ein.

Daraufhin verfügte der Haftrichter, dass Sebastian T. bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Beschwerde in Untersuchungshaft bleiben sollte. Tilo P. kam dagegen auf freien Fuß und muss sich seitdem regelmäßig bei der Polizei melden.