Ziel: Baustadtrat Schmidt - Sympathisanten der "Rigaer94" dringen in Bürgeramt ein

22.01.21 | 18:23 Uhr

Unterstützer des linksradikalen Wohnprojekts Rigaer 94 haben sich Zutritt zum Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg verschafft - Baustadtrat Schmidt trafen sie aber nicht wie erhofft an. Gleichzeitig veröffentlichten sie eine Botschaft, in der mit Konsequenzen gedroht wird.

Unterstützer des von Linksradikalen teilbesetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 sind am Freitagvormittag in das Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg in der Yorckstraße eingedrungen. Laut Polizei wollten sie sich gegen 11 Uhr Zugang zum Büro des Baustadtrats Florian Schmidt (Grüne) im achten Stock des Hauses verschaffen.



Schmidts Bürotür war verschlossen, wie eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Anfrage sagte. Die zehn bis 15 Personen hätten daraufhin Plakate auf der Tür sowie Flyer im Flur vor dem Büro hinterlassen, die Bezüge zum linksextremen Wohnprojekt Rigaer94 aufwiesen.



Nachdem eine Mitarbeiterin des Bezirksamts verbal bedroht worden sei, hätten die Personen das Gebäude freiwillig und unerkannt verlassen, niemand sei verletzt worden. Zunächst hatte die "B.Z." über den Vorfall berichtet.

Rigaer94-Unterstützer bekennen sich zur Aktion

Zwar hätten alle Beteiligten Mund-Nasen-Bedeckungen getragen, wie die Polizeisprecherin weiter erklärte. Trotzdem habe der Securitydienst des Dienstgebäudes die Polizei gerufen, weil sich die Personen entgegen der Pandemieregel in zu hoher Zahl im Gebäude aufgehalten hätten. Die Polizei sei aber erst eigetroffen, als die Personen schon wieder verschwunden waren. Es werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt, sagte die Polizeisprecherin weiter.



Derweil haben sich Bewohner und Unterstützer des Wohnprojekts Rigaer94 auf Twitter und auf einer Internetseite zu der Aktion bekannt. In mehreren Twitter-Nachrichten des Accounts "rigaer94" ist die Rede von einer "Intervention". Man wolle bei Schmidt eine Erklärung zum Brandschutz in dem Haus anschlagen. "Schmidt könnte Verantwortlicher eines in Kürze erwarteten Angriffs auf unser Haus sein", heißt es darin weiter. Da man Schmidt nicht angetroffen habe, habe man sein Vorzimmer "dekoriert".



Parallel dazu wurde auf einer Internetseite ein Statement veröffentlicht, wonach man das "Getöse" um den Brandschutz als "wiederholte Ankündigung zum Versuch der Zerstörung unseres Hauses" durch Räumung oder Bauarbeiten verstehe. Die Öffentlichkeit solle "sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass jederzeit der TagX eintreten kann".

Schmidt hatte Eingreifen mehrfach verindert

Vor kurzem hat die Bauaufsicht ein Verfahren zu Brandschutzmängeln in dem teilbesetzten Haus eröffnet und dem Eigentümer eine Anordnung erteilt, Mängel zu erfassen und zu beseitigen. Laut "Tagesspiegel" wird derzeit vor dem Kammergericht und dem Verwaltungsgericht geklärt, ob der Eigentümer das Haus betreten darf und ob ihm Polizeischutz gewährt werden muss.



Im vergangenen Jahr war durch Recherchen des rbb und des ARD-Magazins "Kontraste" bekannt geworden, dass Bezirksbaustadtrat Schmidt die Durchsetzung von Brandschutzmaßnahmen in dem Haus mehrfach verhinderte. Mit internen Anweisungen ging der Grünen-Politiker dagegen vor, dass die Bauaufsicht in seiner Behörde sich um das Problem kümmerte und sich bemühte, schwere Türen und andere Einbauten der linksextremen Szene beseitigen zu lassen. Schmidt und der Bezirk begründeten das mit einer "Ermessensentscheidung", deren Ziel es sei, "eine Störung des öffentlichen Friedens im Nordkiez von Friedrichshain zu vermeiden".

Geisel forderte Bezirk zum Handeln auf

Im Januar war dann neue Bewegung in die Angelegenheit gekommen, nachdem Innensenator Andreas Geisel (SPD) den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg angeschrieben hatte. Geisel regte nach eigenen Worten in dem Schreiben dazu an, die dortige Bauaufsicht solle mit Blick auf die Brandschutzbestimmungen aktiv werden, weil durch Umbauten der Bewohner Gefahren für Leib und Leben von Menschen bestehen könnten.



Geisel sagte aber auch, bisher fehle der Beweis für die Verstöße, es gebe "nur Vermutungen" der Bauaufsicht und "Fotos von Veränderungen" in dem Haus. Näheres müsse ein Gutachter beurteilen. Geisel hatte dem Bezirk eine Frist bis zum 5. Februar für eine Stellungnahme gesetzt. Der Senator merkte an, er habe bewusst von "angeregt" gesprochen. Für eine "Anordnung" sei ein Senatsbeschluss nötig. Den gebe es aber derzeit wegen der unklaren Rechtslage nicht. Sollte der Bezirk handeln, werde die Polizei das auch unterstützen.

Linksautonome bauten Gebäude festungsartig aus

Laut Geisel ist nach wie vor nicht ausreichend und rechtssicher geklärt, wem das Haus gehört. Anwälte, die sich öffentlich äußerten, hätten vor Gericht nicht klar nachweisen können, dass sie den Eigentümer vertreten. "Das Verbergen des Eigentümers macht die Situation schwieriger."



Linksautonome Bewohner bauten das Gebäude über Jahre hinweg festungsartig aus, um der Polizei den Zugang zu erschweren. Aus dem Haus heraus und in der Umgebung kommt es immer wieder zu Angriffen auf die Polizei. Die Täter flüchteten sich mehrfach in das Haus, wohin ihnen die Polizei nicht folgen konnte. Sendung: Abendschau, 21.01.2021, 19:30 Uhr