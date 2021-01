Fortpflanzungsfähige Kater und Katzen dürfen womöglich bald nicht mehr frei durch Berlin laufen. Das gehe aus einem Verordnungsentwurf von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hervor, berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach soll so die Zahl verwilderter und streunender Katzen in der Hauptstadt eingedämmt werden. Nach Schätzungen soll es davon rund 10.000 in Berlin geben.

Würde die Verordnung so beschlossen, könnten Katzen laut dem Bericht künftig ab einem Alter von fünf Monaten nicht mehr unkontrolliert ins Freie in Berlin. Nur Tiere, die kastriert oder sterilisiert sind, dürfen das Haus verlassen - wenn sie mit einem Mikrochip gekennzeichnet sind und das Tier bei einem privaten Haustierregister angemeldet ist. Alle Kosten sollen laut dem "Bild"-Bericht die Tierhalter übernehmen.