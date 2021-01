Die Brandenburger AfD hat kurzfristig den derzeit aus der Partei ausgeschlossenen ehemaligen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz als Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags aufgestellt [parlamentsdokumentation.brandenburg.de]. Über Kalbitz, dessen Mitgliedschaft im Mai 2020 für nichtig erklärt wurde, soll bereits am Donnerstag im Landtag abgestimmt werden.



Erst am Mittwoch war der AfD-Abgeordnete Rolf-Peter Hooge bei der Wahl ins Gremium durchgefallen. Damit bleibt die in Brandenburg seit Juni 2020 vom Verfassungsschutz beobachtete AfD in der aktuellen Legislaturperiode nach wie vor von der parlamentarischen Kontrolle des Geheimdienstes ausgeschlossen. Seit der Landtagswahl 2019 waren bereits zahlreiche AfD-Kandidaten wegen Bedenken der anderen Fraktionen gescheitert, darunter Landtagsvizepräsident Andreas Galau, Daniel Freiherr von Lützow und Steffen Kubitzki.