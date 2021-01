peterpansky noch berlin Dienstag, 19.01.2021 | 19:18 Uhr

Die AFD nutzt ihr Recht in diesem Rechtsstaat,gegen die Beobachtung durch Verfassungsschutz zu klagen.

Soweit so gut.

Wenn dann festgestellt wird, die Beobachtung ist eben nicht eine an den Haaren herbeigezogene "Oppositionunterdrückung", sondern rechtmäßig, suhlt sich dann die grundgesetztreue AFD ,mit ihren Auslegern in rechtsextremistische und neofaschistische Lager, wieder in der Opferrolle ?

Schafft es der angeschlagene Meuthen nochmals Chrupalla & Co wahlkampftaktisch zurechtzuweisen, oder werden die Wahlberater des dazu übergehen , alle Wölfe von der Leine zu lassen?

Für mich die spannendsten Fragen zu diesem Eklat im Wahljahr 2021.