Der AfD-Landesverband Brandenburg will gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor Gericht gehen. Ein Organstreitverfahren beim Landesverfassungsgericht und eine Klage vor dem Verwaltungsgericht sollen am Dienstag eingereicht werden, teilte der Landesverband am Sonntagabend in Potsdam mit.



Die AfD wurde in Brandenburg im vergangenen Juni als Verdachtsfall eingestuft und wird vom Verfassungsschutz beobachtet - unter anderem wegen enger Verbindungen ins rechtsextreme Milieu. Der Fraktionschef Hans-Christoph Berndt etwa ist Vorsitzender des Vereins "Zukunft Heimat", der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird.