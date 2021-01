Die Brandenburger Arbeitsgerichte in Eberswalde (Barnim), Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Potsdam werden bis 2023 geschlossen. Das teilte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Donnerstag im Rechtsausschuss des Brandenburger Landtags mit. Es gebe wenig Neuzugänge und viele Richter gingen in Pension, begründete sie diesen Schritt.

Damit bleiben nur noch die vier Standorte in Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen. An bestimmten Gerichtstagen sollen aber Arbeitsrichter in Justizgebäuden in Perleberg, Eberswalde, Potsdam, Luckenwalde und Senftenberg vor Ort sein, wie die Planungen des Justizministeriums vorsehen.



Über die Reform hatte das Justizministerium bereits Mitte Dezember mit den Richtern beraten, nun wurde die Entscheidung öffentlich gemacht. Die Linksfraktion im Landtag hatte schon im Dezember vor einem Rückzug von Gerichten aus der Fläche gewarnt.