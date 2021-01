Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten

Auch in Brandenburg hat Corona den Zustand der Krankenhäuser ins Blickfeld gerückt: Privatisierungen wie am Klinikum Niederlausitz schreiten voran. Die Debatte, ob das der richtige Weg ist, läuft – auch im Potsdamer Landtag. Die Kenia-Koalition will alle Krankenhausstandorte erhalten. Doch offen ist, in welchem Zustand diese am Ende der Corona-Krise dastehen. Die Verlegung von Patienten nach Berlin macht deutlich: Die Kliniken arbeiten am Limit. Und nicht zuletzt geht es um den Zusammenhalt im Land: Über Monate hat die Brandenburger Landesregierung an die Menschen appelliert, die Regeln zu befolgen.

Die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen war insgesamt hoch. Nur im Schnitt 20 Prozent der Befragten votierten dagegen. Doch je länger der Lockdown dauert, desto größer werden auch die (finanziellen) Schwierigkeiten für viele Selbstständige, für Unternehmen und ihre Angestellten. Sie und alle anderen weiter mitzunehmen - das wird im neuen Jahr eine der Hauptaufgaben der Landesregierung.