Im Brandenburger Landtag ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Eklat gekommen. Die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige hatte sich geweigert, vor ihrer Rede zum Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten den bei der Plenarsitzung den amtierenden Vizepräsidenten Andreas Galau (AfD) zu begrüßen. Daraufhin erhielt Johlige von Galau einen Ordnungsruf, weil sie gegen den parlamentarischen Brauch verstoßen habe, dem Präsidium Respekt zu zollen. Johlige erklärte daraufhin, sie könne Galau keine Ehrerbietung zollen, weil dieser unter anderem Kontakte zu Rechtsextremisten unterhalte. Außerdem sei Galau auf Corona-Demos gewesen und ihm sei vom Verfassungsgericht bescheinigt worden, dass er sein Amt als Landtagsvizepräsident nicht neutral ausübe, so Johlige. Daraufhin entzog Galau ihr das Wort und verwies Johlige des Saals.

Im Brandenburger Landtag ist es seit dem Beginn der laufenden Wahlperiode zu deutlich mehr Ordnungsrufen gekommen als zuvor. Seit dem Beginn dieser Wahlperiode im Herbst 2019 bis zum Jahresende 2020 zählte das Parlament 13 Ordnungsrufe, teilte Landtagssprecherin Viktoria Bittmann Anfang Januar mit. Sie seien zwölf Mal im Jahr 2020 ausgesprochen worden, einmal im Jahr 2019. In der gesamten vorherigen Legislaturperiode von 2014 bis 2019 waren es dagegen nur acht Ordnungsrufe, von 2009 bis 2014 gab es sogar nur einen einzigen Ordnungsruf.



Die meisten Ordnungsrufe gingen in der laufenden Wahlperiode an Abgeordnete der AfD - sie erhielten in neun Fällen einen Ordnungsruf. Dabei ging es zum Beispiel um die Äußerung "Kinder-SA" des damaligen AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz im Zusammenhang mit Aktionen linker Gruppen. Als SA wurde die Sturmabteilung der Nationalsozialisten bezeichnet.



Zweimal erhielten Abgeordnete der Linksfraktion einen Ordnungsruf - einmal ging es bei Linksfraktionschef Sebastian Walter verkürzt gesagt um die Bezeichnung der AfD als eine Nachfolgeorganisation der Nationalsozialisten.

