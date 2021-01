Die Volksinitiative "Verkehrswende Brandenburg jetzt!" [verkehrswende-brandenburg.org] hat trotz des zweifachen Corona-Lockdowns bislang rund 28.200 Unterstützer gefunden. Die endgültigen Unterschriftenlisten sollen am Mittwoch in Potsdam an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) überreicht werden, teilte der Verkehrsclub Deutschland am Freitag in Potsdam mit. Derzeit gingen noch weiter Unterschriften ein.



Die Volksinitiative fordert ein Mobilitätsgesetz mit konkreten Maßnahmen, Zeitplänen und Budgets, um den öffentlichen Verkehr auszubauen und den Rad- und Fußverkehr zu stärken.