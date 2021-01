Angela Berlin Donnerstag, 21.01.2021 | 13:48 Uhr

Jetzt mal ganz doof gefragt: Würde es nicht ausreichen, wenn die Schulen überhaupt ausreichend Internetarbeitsplätze in IRGENDeiner Geschwindigkeit haben?

Es ist ja weder von Onlinespielen noch Filme gucken etc. auszugehen, sondern vom normalen Recherchieren etc., also auch nicht viel mehr als der private Hausgebrauch. Da würde doch ne einfache DSL-Leitung auch schon reichen, oder?