Die Gedenktafel für den 2012 getöteten Burak Bektas in Berlin-Buckow beschmiert und beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Laut Polizei wurde die Skulptur "Algorithmus für Burak und ähnliche Fälle", an der sich eine Gedenktafel befindet, mit weißer Farbe übergossen. In der Nähe der Skulptur am

am Möwenweg Ecke Laubsängerweg in Neukölln hätten Einsatzkräfte einen Farbeimer sowie Einweghandschuhe gefunden, die als Beweismittel sichergestellt worden seien.