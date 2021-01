Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat den Einsatz der Polizei bei der Demonstration am vergangenen Sonntag zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gerechtfertigt. Slowik sagte am Montag im Innenausschuss, die Demonstrierenden hätten gegen das Uniform-Verbot verstoßen.



So hätten rund 30 Demonstranten Fahnen und Hemden der Jugendorganisation der DDR, FDJ, getragen. Damit hätten sie gegen das Verbot verstoßen, sich auf Demonstrationen zu uniformieren. Außerdem sind die Symbole der früheren FDJ in Westdeutschland verboten - nicht jedoch die der FDJ in der DDR. Aber die Symbole ließen sich "schwer differenzieren", so Slowik.