Bild: dpa/R. Jensen

Gedenk-Campus am Gleis 17 geplant - Wenn ein Mahnmal allein nicht ausreicht

27.01.21 | 07:43 Uhr

Bisher erinnert am Gleis 17 am Bahnhof Grunewald ein Mahnmal an die deportierten Berliner Juden. In Zukunft soll dort auch zur Geschichte der Deportationen geforscht werden - auf einem extra dafür geschaffenen Campus. Von Thomas Klatt

Am Bahnhof Grunewald begannen im Oktober 1941 die ersten Berliner Massen-Deportationen - heute erinnert daran das Mahnmal Gleis 17 am S-Bahnhof. Hier liegen parallel zum alten Schotterbett verlegte Stahlgussplatten, auf denen Datum, Anzahl der Deportierten und die Bestimmungsorte stehen: Riga, Warschau, Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau. Zwischen den Schienen wachsen Bäume und Büsche. Symbol dafür, dass hier nie wieder ein Zug den Bahnhof verlassen soll.

Für die einen ist das ein beeindruckendes Mahnmal, aber nicht alle nehmen es auch wahr, meint die Kultur- und Sozialwissenschaftlerin Elke-Vera Kotowski vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam: "Viele Leute, die dort vorbeigehen, registrieren gar nicht, um welchen Ort es sich handelt." Hinter Gleis 17 liegt heute eine gut 20.000 Quadratmeter große Brache. Bisher ist es ein Hundeauslaufplatz, aber das soll sich bald ändern.

Gedenk-Campus mit 150 Wohnungen geplant

Die Moses-Mendelssohn-Stiftung will hier einen Gedenk-Campus mit 150 Wohnungen für Studierende errichten. Es ist eine 20-Millionen-Euro-Investition. Das Gelände hat die Stiftung gerade von einer Bundesbahn-Tochter gekauft.

Hier sollen in wenigen Jahren junge Medienwissenschaftler, IT-Fachleute, Architektur-Studenten, Studenten der Geschichte, der Kulturwissenschaften oder der Literatur einziehen - und gemeinsam sollen sie neue Gedenk-Konzepte für künftige Generationen entwickeln. In den Räumen des Gedenk-Campus entsteht dann auch ein Ausstellungsraum mit einem "history lab": An Monitoren und interaktiven Lernstationen können sich etwa Schulklassen ein Bild von der NS-Zeit machen. Auf der Freifläche um das Wohnheim herum wird nach Vorbild der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem ein Hain der Gerechten gepflanzt: Bäume erinnern an die Menschen, die etwa in der NS-Zeit Juden versteckten oder ihnen zur Flucht verhalfen.

Entwurf für den Else-Ury-Campus

Der Gedenkcampus soll mit den Hochschulen der Region zusammenarbeiten: der Humboldt-Universität und der Freien Universität und der Uni in Potsdam mit dem Zentrum für europäisch-jüdische Studien, erklärt Julius Schoeps, Vorstandsvorsitzender der Moses-Mendelssohn-Stiftung und Gründungsdirektor des Zentrums: "Der Ort ist für Studenten hervorragend. Es ist nicht weit in die Stadt hinein. Und es ist nicht weit nach Potsdam." Die Campus-Arbeit soll in die regulären Studiengänge mit eingebunden werden. Gedenk-Konzepte könnten beispielsweise zum Thema für Bachelor- oder Masterarbeiten werden. Zudem will die Stiftung acht bis zehn Stipendien ausloben, um den Zuzug für Studierende finanziell attraktiver zu machen.

Else Ury als Namensgeberin

Die Moses-Mendelssohn-Stiftung hat bereits Erfahrungen mit Studierenden. Sie betreibt mehr als 20 Mikroapartment-Wohnheime, von denen jedes einen jüdischen Namen trägt. Der Gedenk-Campus am Gleis 17 soll nach der Kinderbuchautorin Else Ury benannt werden, der Verfasserin der einst populären Kinderbuchreihe "Nesthäkchen". Else Ury wurde im Januar 1943 in Auschwitz ermordet - eine von mehr als 50.000 Jüdinnen und Juden, die von Berlin aus deportiert wurden.

Der Stiftung sei daran gelegen, die Menschen hinter dieser Zahl wieder sichtbar zu machen, sagt Elke-Vera Kotowski vom Moses-Mendelssohn-Zentrum. Deren Geschichten sollen über eine Datenbank zugänglich gemacht werden.

Offene Fragen bei den Routen der Deportierten

Der Berliner Rabbiner Walter Rothschild begrüßt das Vorhaben. Gleis 17 sei kein Friedhof, sagt er, hier werde durch einen Studenten-Campus keine Totenruhe gestört. Aus theologischer Sicht spreche also nichts gegen das Bauvorhaben. Überhaupt müsse in Sachen Deportationen noch einiges erforscht werden, sagt Rothschild: "Eines der Rätsel der Berliner Geschichte ist, dass diese Leute von den Sammelpunkten aus zu Fuß durch die ganz Stadt getrieben worden sind, und keiner hat sie gesehen. Bis zum heutigen Tag weiß man nicht genau, welche Route sie genommen haben." Es gab mehrere Deportationsbahnhöfe in Berlin: Moabit, Anhalter Bahnhof und Grunewald. Vor den künftigen Studierenden am Gleis 17 liegt also viel Arbeit. Julius Schoeps glaubt, dass der Else-Ury-Gedenk-Campus schon in wenigen Jahren starten kann, denn die Rahmenbedingungen seien bereits geschaffen. Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knoblauch, habe sich schon bereit erklärt, die Schirmherrschaft für dieses Projekt zu übernehmen.