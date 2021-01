Wossi Berliner im Umland Freitag, 29.01.2021 | 14:15 Uhr

Bitte unbedingt "dran bleiben". Es geht um das "krakenhafte" und undemokratische Zugreifen, gekoppelt an unseriöses Offenhalten von Schlupflöchern der Links/Grünen, um nach der Wahl, so wie jetzt, doch abzukassieren. Dieses Gebaren ist ein Kostentreiber für uns A l l e, egal ob Eigentümer oder Mieter. Es ist eben ein Unterschied, ob von unseren Steuern und der "Wegemaut" (z.B. Spritpreise u.a.) Straßen für alle finanziert werden oder aber direkt mietwirksam werden! In den Kommentaren dürfte deshalb keine Neid- u. Missgunst Debatte auftauchen... aber na ja...