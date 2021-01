Bild: imago images/P. Nowack

Aktionen und digitale Veranstaltungen - Berlin und Brandenburg erinnern an Holocaust-Opfer

27.01.21 | 06:25 Uhr

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gibt es auch 2021 viele Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg. Die Aktionen müssen dieses Jahr allerdings - Corona-bedingt - ohne Publikum stattfinden. Zu sehen und zu hören sind sie aber trotzdem.

Zum internationalen Holocaust-Gedenktag wird am Mittwoch in Berlin vielfach an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nimmt nach Angaben der Senatskanzlei an der Gedenkstunde des Bundestags teil.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wird als Bürgermeister von Berlin einen Kranz am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen niederlegen. Auch am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas sowie am Gedenkort für die Opfer der NS-"Euthanasie" werden Kränze niedergelegt. Die Berlinerinnen und Berliner werden zudem dazu aufgerufen, "Stolpersteine" für NS-Opfer in ihrer Nachbarschaft zu putzen.



Gottesdienst auf Youtube, Jüdisches Museum streamt

In der St. Matthäus-Kirche findet am Abend um 18.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst ohne Besucher statt, der live auf Youtube übertragen wird. Veranstalter sind die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die Evangelische Akademie zu Berlin und die Evangelische Kirchengemeinde in der Friedrichstadt. RBB-Kultur überträgt am Mittwoch ab 20.04 Uhr ein ebenfalls publikumsloses Konzert mit jüdischer Musik aus der Berliner Synagoge Pestalozzistraße aus der Reihe "Lebensmelodien". Das Jüdische Museum Berlin streamt um 19.30 Uhr ein Gespräch mit der Zeitzeugin Eva Schloss, die als 15-Jährige Auschwitz überlebte.

Online-Veranstaltung aus Sachsenhausen

Auch in Brandenburg wird landesweit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Da auch hier eine Präsenzveranstaltung vor Ort wegen der Corona-Pandemie nicht möglich ist, halten die Gedenkstätte Sachsenhausen und der Landtag gemeinsam eine Online-Veranstaltung ab. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Stiftungsdirektor Axel Drecoll werden anlässlich des Gedenktages sprechen. Zudem wird Drecoll am Gedenkort "Station Z" Kränze niederlegen, die von Opferverbänden und Repräsentanten des öffentlichen Lebens gestiftet wurden. Die stellvertretende Gedenkstättenleiterin Astrid Ley wird über den Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen im früheren KZ Sachsenhausen sprechen. Die Videobeiträge sind am 27. Januar ab 10.00 Uhr auf den Social-Media-Kanälen und Internetseiten der Gedenkstätte und des Landtages abrufbar. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Seit 25 Jahren ist der Tag in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, seit 2005 Internationaler Holocaust-Gedenktag der Vereinten Nationen.

Sendung: Inforadio, 27.01.2021, 6 Uhr