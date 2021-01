Berlin vergibt landeseigene Grundstücke an soziale Organisationen

Der Berliner Senat will sozialen Trägern mehrere Dutzend landeseigene Grundstücke für Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Auf den Arealen, die eigentlich für Einfamilienhäuser vorgesehen waren, sollen unter anderem Projekte für betreutes Wohnen entstehen, wie Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) am Dienstag mitteilte. Nach seinen Worten wurden bislang rund 40 unbebaute und vergleichsweise kleine Grundstücke als geeignet für eine solche gemeinwohlorientierte Nutzung identifiziert. Weitere Areale würden geprüft.



Voraussichtlich im Februar 2021 startet das Vergabeverfahren für die ersten zehn Pilotgrundstücke, die sich größtenteils in Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf befinden. Da Berlin landeseigene Liegenschaften schon seit geraumer Zeit nicht mehr verkauft, sind Erbbauverträge für die Dauer von 90 Jahren geplant.