Audio: Inforadio | 28.01.2021 | Interview mit Dirk Henner Wellershoff

Interview | Landesjagdverband Brandenburg - "Wir haben mittlerweile flächendeckend Nutztierübergriffe"

28.01.21 | 14:25 Uhr

Für einen erlaubten Abschuss soll in Brandenburg künftig nicht mehr der Wolf identifiziert werden müssen, der Nutztiere gerissen hat. Der Präsident des Brandenburger Jagdverbands hält diese Regelung für notwendig - vor allem wegen der Rechtssicherheit.



Brandenburg ist Wolfsland: 47 Rudel leben hier mit Wolfs-Eltern und Nachwuchs. Ein Rudel kann bis zu zehn Tiere umfassen. Am Donnerstag will der Brandenburger Landtag die geltende Wolfsverordnung ändern. Es soll künftig erlaubt sein, Wölfe zu erlegen, wenn sie wiederholt Nutztiere reißen. Bislang durfte nur der Wolf erlegt werden, der nachweislich den Schaden angerichtet hat. Künftig soll dies entfallen. Gejagt werden darf dann so lange, bis die Angriffe auf die Weidetiere aufhören.

rbb: Herr Wellershoff, ist das eine sinnvolle Regelung, die dort getroffen werden soll? Dirk Henner Wellershoff: Ja, absolut. Das ist ein erster richtiger Schritt, mit der Wolfsentnahme zu beginnen. Wir haben ja immer gesagt, dass wir Rechtssicherheit brauchen. Und wenn man den falschen Wolf entnehmen würde, dann wäre das natürlich verheerend für den, der den Fehler gemacht hat. Insofern muss man das ein Stück weit öffnen, um Rechtssicherheit für die, die entnehmen, auch zu bekommen.

Sie sagen, dass es ein erster richtiger Schritt. Würden Sie gern weitergehen? Ja, das wird auch weitergehen. Mit 450 bis 500 Wölfen in Brandenburg erleben wir, dass wir flächendeckend mittlerweile Nutztierübergriffe haben. Und wenn die Dynamik der Wolfs-Entwicklung so weitergeht, wie wir sie bisher erlebt haben, nehmen natürlich auch die Probleme zu. Von daher brauchen wir ganz klare und in der Praxis umsetzbare Entnahme-Regeln, die diejenigen, die das dann vornehmen, auch schützen. Dazu gehört Rechtssicherheit, Rückendeckung des Staates oder des Kreises, der das anordnet, damit die Leute schlicht und ergreifend rechtssicher handeln.

Aber ist das nicht jetzt schon eine klare Angelegenheit? Jemand hat Schafe, die regelmäßig gerissen werden, was nur der Wolf sein kann. Und dann sagt man, Jäger komm doch her, und es werden solange die Wölfe geschossen, bis das aufhört. Wer kann denn dagegen klagen? Dagegen kann jeder klagen, der das für Unrecht empfindet oder der Lücken im Gesetz findet. Und dann müssen doch diejenigen, die dann vor Ort handeln, geschützt werden. Erstens natürlich durch Anonymität. Wir wollen ja keinen einzelnen, der einen Wolf entnimmt, dann auch der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Und wir möchten natürlich auch nicht, dass er alleine gelassen wird mit den Verfahren, die im Zweifelsfall anhängig sind. Das muss ganz klar, sauber und juristisch abgesichert sein, dass da keine Risiken auf diejenigen zukommt, die die Entnahme vornehmen.

Aber das könnte schwierig sein, wenn Sie Anonymität erwähnen. Man kennt doch in der Regel den Jäger, der für das bestimmte Gebiet zuständig ist. Ja, das ist mit Sicherheit so. Deshalb darf weder das Jagdgebiet bekannt werden, noch derjenige, der schießt. Es betrifft regional übergreifend immer mehrere Jagdgebiete. Deshalb muss in der Jägergemeinschaft oder im Jagdverband, wenn das Gebiet zu groß wird, klar sein, dass derjenige, der den Wolf entnimmt, diesen im Zweifelsfall anonym abliefert, damit überhaupt niemand nachvollziehen kann, wo das Geschehen stattgefunden hat.

Aber kann das nicht wiederum dazu führen, dass doch die Jagdleidenschaft entbrennt und keiner mehr nachvollziehen kann, ob das ein sinnvoller Abschuss war? Oder regt sich da jemand nur ab, indem er schießt? Das glaube ich tatsächlich nicht. Wir haben klare Anordnungen, dass in einem bestimmten Gebiet Schadereignisse aufgetreten sind, die dazu führen, dass ein oder mehrere Wölfe entnommen werden müssen. Das wird mit Sicherheit klar überprüft und klar angeordnet. Und da Wölfe territorial leben, kann man in dem entsprechenden Gebiet natürlich auch entsprechend handeln.

Nutztierhalter werden vom Staat finanziell unterstützt, damit sie sich Weidezäune oder Hütehunde anschaffen können. Muss man jetzt wirklich noch mal nachlegen beim Erlegen von Wölfen? Oder muss das nicht dann doch die Ausnahme bleiben? Hauptsache man schützt seine Nutztiere. Ich glaube, dass so ein Mittelweg der richtige Weg ist. Wir haben ja einen nationalen Management-Plan dazu vorgelegt, und wir sind der festen Überzeugung, dass wir Gebiete haben, wo wir gar keine Probleme bekommen werden. Wir haben sehr große Naturschutzflächen in Brandenburg, wo der Wolf wunderbar unbehelligt leben kann. Aber wir haben natürlich sehr dichte Siedlungsgebiete, wo es bei steigender Wolfspopulation, die extrem dynamisch ist, zunehmend zu Problemen kommen wird. Und da muss sich die Gesellschaft fragen, wollen wir in diesen Gebieten Wölfe tatsächlich haben? Es muss dann entschieden werden, wollen wir hier mit Wölfen leben und wollen wir zunehmende Nutztierübergriffe tatsächlich akzeptieren. Und es macht ja auch tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn, das ganze Land wolfssicher einzuzäunen. Ich bin der festen Überzeugung, es ist ein gesunder Mittelweg, dort einzugreifen, wo die Wölfe eben übermäßig Schaden anrichten oder eine Bedrohung darstellen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch mit Dirk Henner Wellershoff führte Dietmar Ringel, Inforadio. Der Text ist eine redigierte und leicht gekürzte Fassung.

