Interview | Kai Wegner zum CDU-Parteitag - "Schwarz-Grün ist spannend, wenn man mit den Vernünftigen spricht"

15.01.21 | 19:05 Uhr

Bei einem erstmals digitalen Parteitag will die CDU einen neuen Parteivorsitzenden bestimmen. Der Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner gibt im Interview eine Einschätzung der Kandidaten, wo er er die wichtigsten Aufgaben der CDU sieht - und welche Koalition er sich vorstellen kann.

Die CDU startet am Freitag ihren ersten digitalen Parteitag. Bei der Veranstaltung soll ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Um die Nachfolge der scheidenden CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen.



Die Wahl des neuen Vorsitzenden findet komplett digital statt. Aus rechtlichen Gründen soll die Entscheidung danach durch eine Briefwahl bestätigt werden. Über den Kanzlerkandidaten der Union werden CDU und CSU vermutlich erst im Frühjahr entscheiden.



rbb: Herr Wegner, eine Entscheidung für einen Kandidaten ist ja auch immer so ein bisschen Richtungsentscheidung für eine Partei. Worauf hoffen sie? Kai Wegner: Ich hoffe vor allen Dingen, dass die CDU nach dieser Entscheidung zusammenbleibt, dass wir sehr schnell die Reihen schließen, denn wir haben wichtige Aufgaben als CDU vor der Brust. Wir müssen das Land zusammenhalten, wir müssen Deutschland aus dieser Pandemie führen und vor allen Dingen die wirtschaftlichen Folgen abmildern, damit wir erfolgreich in diesem Wahlkampf starten können.

Sie haben sich ja schon vor einer ganzen Weile für Friedrich Merz als Parteivorsitzenden ausgesprochen. Ist er immer noch ihr Mann? Ich halte Friedrich Merz weiterhin für den richtigen Kandidaten. Wir brauchen gerade in dieser Zeit seine Wirtschaftskompetenz, seine Finanzkompetenz. Ich wünsche mir aber, dass die anderen mit dabeibleiben. Wir brauchen eine starke Aufstellung, um als Volkspartei der Mitte erfolgreich zu sein. Und da brauchen wir einen Armin Laschet, einen Norbert Röttgen, aber wir brauchen vor allen Dingen auch viele Frauen, die ja auch für den Bundesvorstand kandidieren, unter anderem Monika Grütters aus Berlin.

Die Frauen-Union ist gegen Friedrich Merz und für Röttgen oder Laschet - diese hätten so einen modernen Politik-Stil. Können Sie das nachvollziehen? Nun gibt es immer Vorlieben. Die Junge Union ist für Friedrich Merz, die Mittelstandsvereinigung ist für Friedrich Merz, unsere Arbeitnehmerschaft hat sich für Armin Laschet ausgesprochen. Ich glaube, dass die Delegierten ein sehr feines Gespür haben und dass sie sich in den letzten Wochen und Monaten eine ganz eigene Meinung gebildet haben. Ich kenne sehr viele Frauen, die Friedrich Merz wählen werden. Und wenn ich mir die Umfragen in den einzelnen Kreisverbänden anschaue - in ganz Deutschland auch - und immer die Zustimmung gerade auch für Friedrich Merz sehe, dann kann diese Zustimmung nicht nur von Männern kommen. Von daher finde ich es immer schöner und auch besser, wenn man nicht gegen jemand ist, sondern für einen Kandidaten.

Wir haben noch nicht über Jens Spahn geredet, in den Umfragen gerade beliebtester Politiker Deutschlands. Wäre das auch ein Kanzlerkandidat? Ich halte Jens Spahn für einen ganz exzellenten Bundesminister, einen ganz exzellenten Mann, der auch gerade in der Zukunft innerhalb der CDU eine ganz wichtige Rolle spielen muss und auch wird. Er steht ja bei diesem Bundesparteitag nicht zur Verfügung. Aber ich freue mich, dass Jens Spahn auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, im Übrigen wie ein weiterer sehr beliebter Ministerpräsident, den wir zurzeit in Deutschland haben: nämlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Markus Söder hat sich ja in letzter Zeit schon recht offensiv an die Grünen rangekuschelt. Friedrich Merz hat da auch Position bezogen und gesagt, dass es nicht unmöglich ist. Wie sehen Sie das? Es geht nicht darum, sich für irgendeine Koalition schick zu machen, sondern es geht darum, die Union so stark wie nur möglich zu machen, um dann in Koalitionsverhandlungen so viel Union wie möglich durchzusetzen. Und da hat Friedrich Merz immer wieder gesagt - übrigens wie alle anderen auch - dass da die Grünen eine Option sind, aber wahrlich nicht die einzige. Ich glaube, was bundespolitisch wirklich wichtig ist: dass die große Koalition ein Ende findet.

Schwarz-Grün wäre auf Bundesebene ein Experiment. Hat das auch eine gewisse Erotik aus Ihrer CDU-Sicht? Ich würde es lieber als spannend bezeichnen. Ich halte eine Variante schwarz-grün für spannend, wenn man da mit den Vernünftigen spricht. In Deutschland auf Bundesebene ist das sicherlich weit einfacher, weil die Grünen da wirklich auch in vielen Bereichen pragmatischer geworden sind. Die Berliner Grünen sind ja leider Gottes ziemlich weit links. Aber wenn ich an die Baden-Württemberger oder aber auch an die hessischen Grünen denke, wo ja schon erfolgreiche oder grün-schwarze Koalition funktionieren, dann kann ich mir so was auf Bundesebene auch vorstellen.

Letzte Frage: Wie geht das Rennen aus? Es wird ganz, ganz eng. Aber derjenige, der sich am Ende durchsetzt, ist dann in der Verantwortung, alle mitzunehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Ingo Hoppe, rbb88,8. Der Text ist eine gekürzte und redigierte Form. Um das gesamte Gespräch zu hören, klicken Sie bitte auf das Audiosymbol im Titelbild des Beitrags. Korrektur: In einer ersten Fassung dieses Beitrags hieß es in einer Frage, Wegner habe sich für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Das war so nicht korrekt. Richtig muss es als Parteivorsitzenden heißen.