Der Paritätische Wohlfahrtsverband, dem die meisten Berliner Kitas gehören, "begrüßt" zwar die Bundesmittel, stellt aber zugleich fest, dass auch damit der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz noch immer nicht umgesetzt werden kann. Martin Hoyer, stellvertretender Geschäftsführer, erklärt rbb24 Recherche: "Obwohl die Kitaträger in den letzten Jahren, unterstützt durch Fördermittel des Landes und des Bundes, eine beeindruckende Zahl neuer Plätze geschaffen haben, reichen diese nicht aus. So wurden bereits die Ziele der Kitaplanung für 2020 um rund 20.000 Plätze verfehlt. Ursprünglich sollten 195.000 Plätze zur Verfügung stehen."

Jedes Berliner Kind hat vom ersten Lebensjahr an einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, deshalb ist der Bedarf an Kindertagesstätten nach wie vor riesig. In den nächsten fünf Jahren wächst in Berlin die Zahl der Kinder im Kita-Alter auf bis zu 200.000. Von 2020 bis 2026 sollen 26.000 neue Plätze geschaffen werden, so steht es im Kitaentwicklungsplan des Senats.

Mit einem Sammelsurium von Programmen, Fonds, Paketen versucht die Senatsverwaltung seit Jahren dem Bevölkerungszuwachs hinterher zu kommen: 15.500 Kitaplätze ist die Zielmarke für 2022. Wie viele wirklich davon Realität werden, dazu gibt es derzeit keine konkreten Aussagen. Und wie es nach 2022 weitergehen soll, scheint auch unklar. Dem Senat liegen zwar Anträge für neue Kita-Projekte vor, doch sie wurden erst einmal zurückgestellt, denn im Haushalt für 2022 wurden keine weiteren Mittel eingestellt.

Die Berliner Haushälter seien sich offenbar der Dimension des Problems nicht bewusst, erklärt Stefan Spieker, Geschäftsführer der Organisation Fröbel Bildung und Erziehung. Spieker hat gerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen: "Bei erforderlichen 26.000 Plätzen summiert sich das auf eine Fördersumme für Neubauvorhaben von knapp 800 Millionen Euro. Die Öffentlichkeit lässt sich derweil mit Kleckerbeträgen zwischen 26 Millionen und 48 Millionen Euro in den Haushalten abspeisen. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein."