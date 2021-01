Bild: dpa/Michael Kappeler

Kremlkritiker kehrt nach Russland zurück - Nawalny droht nach Abflug vom BER Festnahme in Moskau

17.01.21 | 15:43 Uhr

Nach einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok wurde Alexej Nawalny in Berlin behandelt, fünf Monate blieb er in Deutschland. Am Sonntag trat der russische Kremlkritiker vom BER die Heimreise an. In Moskau erwarten ihn Anhänger - und die Polizei.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat nach seinem Aufenthalt in Berlin am Sonntag vom Flughafen BER aus seine Rückreise nach Moskau angetreten. Fünf Monate nach dem auf ihn verübten Giftanschlag soll der Kreml-Kritiker am Sonntag um 19.20 Uhr Ortszeit mit einer Maschine der russischen Fluglinie "Podeba" am Moskauer Flughafen Wnukowo landen.

Anhänger versammeln sich am BER

Vor dem Flughafen BER drängten sich am Nachmittag Anhänger Nawalnys, um den Kreml-Kritiker zu verabschieden und um gegen die Politik des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu protestieren. Schon Stunden vor der erwarteten Rückkehr des Kreml-Kritikers nach Russland hatte die Polizei am Moskauer Flughafen Einheiten für eine geplante Festnahme postiert. Auf Videos in den Online-Netzwerken waren vor dem Flughafen parkende Polizeifahrzeuge zu sehen. Die Behörden warnten davor, an einer nicht genehmigten "öffentlichen Veranstaltung" am Flughafen teilzunehmen. Journalisten wurde der Zugang verwehrt. Zur Begründung verwies die Flughafenverwaltung auf die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Nawalny rief seine Unterstützer auf, ihn "abzuholen"

Dort droht Nawalny laut der russischen Strafverfolgungsbehörde die sofortige Festnahme. Der 44-Jährige habe wiederholt gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen und stehe auf einer Fahndungsliste, erklärte die Behörde. Nawalny hat seine Unterstützer dazu aufgerufen, ihn am Flughafen "abzuholen". Mehr als 8.000 Menschen kündigten bei Facebook an, trotz klirrender Kälte bei Temperaturen von minus 20 Grad zu kommen. Auch mehrere Oppositionsaktivisten aus St. Petersburg wollten nach Moskau reisen. Sie wurden nach eigenen Angaben aber am Bahnhof und am Flughafen der zweitgrößten russischen Stadt von der Polizei aufgehalten.

Auch Nawalny-Gegner in Moskau erwartet

Auch einige Gegner Nawalnys wollen kommen. Eine nationalistische Gruppe kündigte an, Nawalny mit Seljonka, einer in Russland als Antiseptikum verwendeten grünen Flüssigkeit, zu empfangen. Auf Nawalny war bereits in der Vergangenheit ein Anschlag mit Seljonka verübt worden. Der kremlkritische Internet-Kanal Doschd berichtete von breiten Absperrungen. Nach Angaben des Senders wird Nawalny aber im Flugzeug von Reportern und Aktivisten begleitet. Der Nawalny-Anhänger Maxim Predtetschenski sagte Doschd, dass er ein Ticket gekauft habe, weil er Nawalny in seinem Kampf für die Freiheit in Russland unterstütze. Der Flug könne ein "historisches Ereignis" werden. Er bewundere Nawalnys Mut. "Er setzt sich dafür ein, dass das Recht der Russen auf freie Meinungsäußerung geschützt wird."

Nawalny gibt Putin die Schuld an dem Mordanschlag

Sendung: Inforadio, 17.01.2021, 18 Uhr