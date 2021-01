Linksradikale zu Demonstrationszug in Friedrichshain erwartet

Gedenken an Luxemburg und Liebknecht

Zahlreiche Menschen wollen bei einer linken bis linksradikalen Demonstration an diesem Sonntag in Berlin an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Jahr 1919 erinnern.

Angemeldet sind ab 10 Uhr 3.000 Teilnehmer, die vom Frankfurter Tor in Friedrichshain zu der Gedenkstätte auf dem Friedhof Friedrichsfelde in Lichtenberg ziehen wollen. Das Motto lautet "Fight and Remember: Krise und Unterdrückung - die Antwort darauf heißt Revolution".