Das Hin und Her bei der Wiedereröffnung der Berliner Schulen hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres stark in die Kritik gebracht. Der Beschluss wurde zurückgenommen, die Opposition stellte dennoch einen Antrag auf Entlassung. Und scheiterte.

Scheeres stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, zuletzt vor allem wegen der Diskussion um ihre Pläne, die Berliner Schulen schon während des Lockdowns zum Teil wieder für Präsenzunterricht zu öffnen. Nach massiver Kritik insbesondere von Gewerkschaftsseite und von Schulleitern war der Beschluss ausgesetzt worden.

Gymnasien in den Berliner Bezirken Neukölln und Reinickendorf waren per Eilantrag gegen die Senatspläne vorgegangen. Das Infektionsrisiko sei zu hoch, hieß es in Briefen an die Senatorin. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW, der Personalrat der Berufsschulen sowie der Verband Bildung und Erziehung und die Schüler- und Elternvertreter lehnten eine Schulöffnung vor Monatsende ab.