Neues zum Sturm auf Stasi-Zentrale 1990 - "Die Bastion war in gewisser Hinsicht schon gefallen"

15.01.21 | 08:58 Uhr

Am 15. Januar 1990 stürmten Tausende DDR-Bürger das Gelände des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg. Doch wie genau lief das ab? Ein Protokoll belegt, dass die SED-Regierung schon vor dem Sturm kapituliert hatte. Von Ansgar Hocke

31 Jahre danach steht fest: Der Sturm auf die Stasizentrale an der Ruschestraße in Berlin-Lichtenberg verlief weniger spektakulär als oftmals vermutet. Bereits am Mittag des 15. Januar 1990 waren Bürgerrechtler auf dem Gelände und es kam zu einer sogenannten Sicherheitspartnerschaft, um die Stasi gänzlich zu entmachten und die Akten zu sichern. Beteiligt daran waren Mitglieder der Bürgerkomitees zur Auflösung der Stasi aus der ganzen DDR, Regierungsvertreter, Staatsanwälte sowie Vertreter der Volkspolizei. Dies belegt das Protokoll einer Zusammenkunft um 14:40 Uhr. "Dieses Protokoll besagt, dass die letzte SED-Regierung eigentlich schon am Nachmittag kapituliert hat und die Bürgerrechtler gebeten hat, sie mögen bitte hier die Verantwortung in Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei übernehmen", erklärt der Historiker Christian Booß im Interview mit rbb24 Recherche. "Also weg von der Stasi hin zu den Bürgerrechtlern, sodass, als die Demo am Abend begann, eigentlich schon die Bürgerrechtler am Tor das Sagen hatten und gar nicht mehr die Stasi. Die Bastion war in gewisser Hinsicht schon gefallen" so Booß, der sich beim Bürgerkomitee "15.Januar" engagiert und seit Jahren über diesen Tag forscht.

Zögern, Zaudern, Tricksen

Trotz der vereinbarten Sicherheitspartnerschaft hatten die unabhängigen Bürger noch nicht die komplette Kontrolle über die Spitzel-Akten. Im Gegensatz zu Rathenow, Erfurt, Leipzig oder Suhl habe Berlin mit der Stasi-Auflösung hinten angestanden, berichtet Jens Schöne, der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. "Anders als in den Regionen sitzen in Berlin die Regierung und alle Führungsorgane. Hier tagt der zentrale Runde Tisch„, berichtet er. Dieser Runde Tisch, an dem die Opposition und alte, der SED-verbundene Gruppierungen sitzen, verhandelt am 15. Januar 1990 das Thema Stasi-Auflösung. Aber es geht nicht so recht voran. "Ab einem bestimmten Zeitpunkt"„, so Jens Schöne, "ist dann so viel Zögern, Zaudern und Tricksen der Modrow-Regierung dabei, dass die Leute das nicht mehr länger mitmachen wollten."

"Macht das Tor auf!"

Das Neue Forum hatte zur Aktionsdemonstration aufgerufen, mit Fantasie und ohne Gewalt gegen die Stasi. Kalk und Mauersteine sollten mitgebracht werden, um das Ministerium einzumauern. Von einer Besetzung war offiziell keine Rede. Das zugemauerte Tor sollte ein Symbol werden für das Ende des Spitzelsystems. Doch die Menge hielt dagegen und skandierte: "Macht das Tor auf!". Zwischen den Demonstranten vor dem Tor und den Bürgerrechtlern auf der anderen Seite gab es keinen Kontakt. Steine flogen, der Druck auf das Tor nahm enorm zu. Dann ging alles sehr schnell: Urplötzlich öffnete sich das Stahltor an der Ruschestrasse - und zwar von innen. So bestätigen es die Zeitzeugen vom Bürgerkomitee. "Es gab von Anfang an den Verdacht, die Stasi hätte von innen das Tor aufgemacht", sagt Christian Booß. "Das ist falsch, auch wenn es heute immer noch behauptet wird. Es ist einer von außen über das Tor gestiegen und innen haben die Bürgerkomitees, die ja schon das Sagen am Tor hatten, zusammen mit der Polizei gesagt, der darf das Tor aufmachen, weil sie eine Massenpanik befürchteten." Bis heute ist nicht geklärt, wer über dieses Tor geklettert ist. Ob Held oder Anstifter, es bleibt offen.

Lenkte die Stasi die Demonstranten?

Nachdem das Bürgerkomitee ein zweites Tor an der Normannenstraße öffnet hatte, gelangten Tausende ins Innere von der Stasizentrale. Die Bürger schauten sich wütend und erstaunt in Erich Mielkes Hauptquartier um, stöberten in bisher geheimen Papieren und malten ihre Slogans an die Wände. Blätter flogen auf den Hof, Telefonanlagen gingen zu Bruch. Doch viele Aktenschränke waren schon leer, ausgeräumt. Denn unter der amtierenden Modrow-Regierung hatte längst die große Aktenvernichtung begonnen. Zu den wichtigsten Dokumenten, vor allem der Auslandsspionage, gelangten die Menschen an diesem Abend nicht. Magisch angezogenen von dem einzigen beleuchteten Gebäude, zog es sie zum Küchen- und Versorgungstrakt, aber nicht zu den Karteien und Akten und Datenbanken der Spitzel und Spione.

Der große Sturm war relativ kurz

Das sich an diesem Abend unter die Demonstranten auch Stasi-Mitarbeiter mischten, ist erwiesen. Aber Belege und Quellen, dass alles eine Stasi-Inszenierung gewesen sei, fänden sich nicht, sagt Jens Schöne. "Ich halte das nicht für gelenkt. Das ist eher dem Zufall geschuldet. Es ist dunkel und die Leute gehen dorthin, wo das Licht ist." Die Nachricht vom Sturm auf die Stasizentrale erreichte auch den Runden Tisch. Die Sitzung wurde unterbrochen. Gegen 18 Uhr eilten Oppositionspolitiker wie Konrad Weiß und der SED-Ministerpräsident Hans Modrow nach Lichtenberg. Von der Ladefläche eines Lkw herab appellierten sie an die Menschen, keine Gewalt anzuwenden. Ein Appell, der eigentlich nicht mehr notwendig war, denn die Verwüstungen waren eingestellt, das Gros der Demonstranten befand sich schon auf dem Rückzug. Die Tore an der Normannenstraße und an der Ruschestraße wurden geschlossen. Zurück blieben die Bürgerrechtler und die Polizei, um Aktenklau und Aktenvernichtung zu verhindern, wie es bereits am Vormittag vereinbart worden war. "Der große Sturm war relativ kurz", bilanziert Jens Schöne den historischen Tag. "Aber es blieben eben Leute drin. Es konstituiert sich in der gleichen Nacht noch eine Bürgergruppe. Sie soll die Abwicklung, die Überführung der Stasi und ihrer Akten regeln." Aus diesem Provisorium vom 15.Januar 1990 entstand letztlich die neue Bundesbehörde zur Sicherung der Stasi-Hinterlassenschaften in der Normannenstraße.

