Vor 70 Jahren - Als West-Berlin die Todesstrafe abschaffte

20.01.21 | 10:24 Uhr

Die Todesstrafe wurde in West-Berlin nicht nur Monate später als im Rest der BRD abgeschafft - das entsprechende Gesetz konnte ausgehebelt werden. Theoretisch wären Exekutionen noch kurz vor der Wendezeit möglich gewesen. Von Oliver Noffke

Es ging um 20 Kilo Kartoffeln. Um sie zu ergattern, wurde Berthold Wehmeyer zum Mörder. Und schließlich zum letzten Straftäter, dessen Todesurteil in West-Berlin vollstreckt wurde. Sein Opfer war eine 60-Jährige aus Weißensee, die er während einer sogenannten Hamsterfahrt im Umland kennengelernt hatte. Im Gegensatz zu Wehmeyer hatte sie ihre Waren in den Dörfern erfolgreich gegen Lebensmittel tauschen können. Um an die Kartoffeln der Frau zu kommen, überfiel der damals 21-Jährige sie, verletzte sie schwer und vergewaltigte sie offenbar. Ein Komplize half ihm, die Sterbende unter einem Strohhaufen zu verstecken. Als Hauptschuldiger wurde Wehmeyer zum Tode verurteilt. Zwei Jahre nach der Tat, am Morgen des 11. Mai 1949, wurde er im Zellengefängnis Lehrter Straße auf der Bank einer Guillotine fixiert. Dann trennte das Fallbeil seinen Kopf vom Körper.

Eine fast 40-jährige Übergangszeit

Drei Tage zuvor wird in Bonn das Grundgesetz der Bundesrepublik beschlossen. Es enthält den lediglich vier Wörter langen Artikel 102: "Die Todesstrafe ist abgeschafft". Doch erst zwei Tage nach Wehmeyers Hinrichtung wird die neue Verfassung ratifiziert. Aber selbst wenn dies früher geschehen wäre - sie hätte dem Raubmörder nichts genützt. In West-Berlin gilt das neue Grundgesetz zunächst nicht. Die besetzten Gebiete zwischen Havel, Panke und Spree stellen die Westalliierten vor ein Dilemma: Damit West-Berlin Teil der BRD sein kann, müssen Frankreich, Großbritannien und die USA ihren Einfluss beibehalten. Sie müssen die Freiheit der Stadt mit ihrer militärischen Präsenz garantieren. Spätestens als die Stadt während der Blockade monatelang über die Luft versorgt werden muss, ist offensichtlich, dass durch Nachkriegsdeutschland eine neue Frontlinie führt: Marktwirtschaft und Demokratie auf der einen Seite, Planwirtschaft und kommunistische Diktatur auf der anderen. Soll die Stadt eine freiheitliche Insel inmitten der sowjetischen Besatzungszone bleiben, muss sie auch zum vordersten Posten des Westens werden und besetztes Gebiet bleiben. West-Berlin erhält einen Sonderstatus, es gilt ein Alliiertes Vorbehaltsrecht.

Die erste Verfassung Berlins vom 1. September 1950 macht das deutlich. Zwar steht im ersten Artikel, dass Verfassung und Gesetze der BRD in Berlin bindend sind, womit übrigens auch der Ostteil gemeint ist; Artikel 87 stellt jedoch klar, dass dies für eine "Übergangszeit" ausgesetzt ist. Gesetze, die in Bonn beschlossen werden, gelten in Berlin erst, wenn das Abgeordnetenhaus sie bestätigt hat. Erst am Tag der Wiedervereinigung endet diese Übergangszeit.

Schallgedämpfte Pistolen, statt Fallbeilen

Über die Abschaffung der Todesstrafe beraten die Stadtverordneten erst im Oktober. Ab dem 20. Januar 1951 ist sie schließlich auch in West-Berlin verboten – außer ein Gericht der Alliierten verhängt ein entsprechendes Urteil. Sabotage oder Verstöße gegen Kriegswaffengesetze sollen so bestraft werden können. Was jedoch nie geschieht. Erst am 15. März 1989 hebt die Alliierte Kommandantur die Todesstrafe mit sofortiger Wirkung auf. Zwei Jahre nachdem sie auch in der DDR abgeschafft wurde. Das SED-Regime lässt insgesamt 164 Menschen hinrichten, hauptsächlich NS-Verbrecher, aber auch Mörder und Männer aus den eigenen Reihen, die als Verräter gebrandmarkt werden. Bis 1968 kommt in der DDR meist die Guillotine zum Einsatz, danach heißt die Methode "unerwarteter Nahschuss". Die zum Tode Verurteilten werden in einen Raum in der Zentralen Hinrichtungsstelle in Leipzig geführt, von hinten tritt der Henker leise an sie heran und schießt ihnen mit einer schallgedämpften Armeepistole in den Kopf.

Nicht bloß hingerichtet, sondern ausgelöscht

Der Letzte, der auf diese Weise sein Leben verlor, war Werner Teske. Dem Stasi-Hauptmann aus Berlin wurde Spionage und Fahnenflucht vorgeworfen, beides "in besonders schwerem Fall". Ausgeführt drohte für beide Tatbestände in der DDR die Todesstrafe. Aus Teskes Stasi-Akte geht allerdings hervor, dass er offensichtlich noch in den Vorbereitungen feststeckte [stasi-mediathek.de]. Bei einer Überprüfung waren in seiner Wohnung Akten gefunden worden, die er über Jahre unerlaubt beiseite geschafft hatte. Teske, eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, war vom Sozialismus enttäuscht. Mehrfach reiste er als Agent in den Westen, was dieses Gefühl weiter bestärkt haben musste. Er wollte sich in die Bundesrepublik absetzen, die Akten sollten ihm als Pfand beim Überlaufen dienen. Am 26. Juni 1981, wenige Monate nachdem er aufgeflogen war, wurde er durch einen Schuss ins Genick getötet. Doch das war der Stasi nicht genug. Teskes Name wurde aus allen Urkunden und Zeugnissen getilgt, seine Frau und Tochter erhielten neue Identitäten. Dass das Todesurteil vollstreckt wurde, erfuhr die Familie erst nach dem Sturz des SED-Regimes. Werner Teske wurde nicht bloß hingerichtet, er sollte ausgelöscht werden.